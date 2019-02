Investicija od 11,5 milijuna kuna: Hotel Iž prodan Hostelu 4 You

Ministarstvo državne imovine i tvrtka Hostel 4 You potpisali su u utorak ugovor o kupoprodaji bivšeg zadarskog samačkog Hotela Iž, a vrijednost te nekretnine iznosi 11,5 milijuna kuna, izvijestili su iz Ministarstva. Ugovor su potpisali ministar državne imovine Goran Marić i direktor društva Hostel 4 You Anthony Ninčević, a Marić je tom prilikom izjavio da će to upotpuniti gospodarsku viziju i turistički razvoj Zadra.

"Ova investicija značit će novi impuls za Zadarsku županiju i nova radna mjesta. Ništa ne može zamijeniti činjenicu vraćanja u život nečega što je bilo izdvojeno iz života“, kazao je Marić na potpisivanju ugovora u Ministarstvu državne imovine.

Ninčević je poručio da će bivši hotel to i ostati, no da će biti uređen i opremljen u kategoriji četiri zvjezdice, pri čemu ga žele što prije staviti u funkciju. Vlada je jesenas odlučila da će se udjel u bivšem vojnom samačkom Hotelu Iž u Zadru prodati tvrtki Hostel for You za 11,47 milijuna kuna.

Natječaj za prodaju Hotela Iž, površine 4.399 četvornih metara, objavljen je početkom lanjskoga kolovoza s početnom cijenom od 6,6 milijuna kuna. Na taj su natječaj zaprimljene četiri ponude od čega su tri bile važeće. Važeće su ponude dali tvrtka Antonio plaža po cijeni od 8,3 milijuna kuna, tvrtka Iž od 8,6 milijuna kuna i Hostel for you, koji je ponudio cijenu od 11,47 milijuna kuna.

Ministar Marić je u utorak s gradonačelnikom Ogulina Daliborom Domitrovićem potpisao i ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića. Domitrović je kazao da će izgradnjom još jednog vrtića biti zadovoljene potrebe roditelja i djece s područja Ogulina.