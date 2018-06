Imate dobru ideju i skromni budžet? Stručnjak za digitalni marketing otkriva kako to iskoristiti

Imali ste odličnu poslovnu ideju, napravili ste dobar poslovni plan i konačno ste se ohrabrili otvoriti vlastiti biznis. Iako nije sve teklo glatko i onako kako ste zamislili, postali ste poduzetnik, no klijenata nema. Očekivali ste više od prijatelja i rodbine, nadali ste se da će vam za početak usmena preporuka biti dovoljna da privučete klijente. No to nije bio slučaj i sad strepite kako ćete plaćati mjesečne obveze, a ne zarađujete ni približno dovoljno da pokrijete troškove poslovanja.

Digitalni marketing nije besplatan

Bez obzira na odličnu poslovnu ideju, svakom poduzetniku potreban je dobar marketing. Mnogi smatraju da je dovoljno otvoriti Facebook stranicu, koja će zahvaljujući vašim kontaktima ubrzo imate tisuće followera i lajkova. No, da bi vaš posao postao vidljiv na digitalnim platformama, trebat će vam ipak malo više truda, ali i novca. Docent Vatroslav Škare s Katedre za marketing na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu otkrio nam je kako napraviti dobar marketing, a da ne potrošite basnoslovne iznose.

- Svaki marketing pa tako i digitalni, temelji se na dobroj ideji. Ona je preduvjet, ali je rijetko dovoljna da se dosegne velik broj ljudi. Bitna je dobra poruka, no poduzetnici moraju računati na to da se treba uložiti i određeni budžet. Prednosti digitalnog marketinga su u tome što je on fokusiraniji i mjerljiviji, pa se samim time i budžet može bolje optimizirati. Digitalne platforme daju mogućnost da i mali biznisi ostvare vidljive rezultate - mišljenja je docent Škare.

Dodaje da ne treba odvajati digitalni i nedigitalni marketing jer bi bilo najbolje da marketinška strategija uključuje sve relevantne platforme istovremeno, no prednost digitalnih platformi je u tome da je i s manjim budžetima moguće ostvariti mjerljiv rezultat. No krivo se ponekad smatra da je digitalni marketing besplatan.

- Najpopularnije digitalne platforme za provođenje marketinških aktivnosti su Google i Facebook, a raste i uloga Amazona zbog činjenice da velik broj potencijalnih kupaca proizvode traži primarno na toj platformi. Koncentracija oko ovih nekoliko platformi znači i da je konkurencija veća. Danas je na Googleu zahtjevnije i skuplje biti pri vrhu rezultata pretraživanja u odnosu na nekoliko godina ranije. Isto tako, prije nekoliko godina s dobrim sadržajem mogli ste dosegnuti puno više potencijalnih kupaca nego danas, jer vaš post bez „boostanja“ vidi jako malen dio vaših pratitelja. Zato u većini slučajeva morate uložiti određeni budžet kako bi imali potreban doseg na društvenim mrežama. Važno je imati i web stranicu jer je ona glavno mjesto digitalne prisutnosti za većinu biznisa. Ni većini malih poduzetnika danas nije dovoljno imati samo „Fejs“- kaže Škare, stručnjak za digitalni marketing na Ekonomskom fakultetu. Dodao je da je teško unaprijed znati koliko je malim poduzetnicima potrebno novca na mjesečnoj razini da bi imali kvalitetan marketing na digitalnim platformama jer za to nema jednostavnog recepta.

Tradicionalni mediji i dalje imaju svoju ulogu u marketingu

- Odluka o ulaganjima u marketing temelji se na velikom broju parametara. Moj je savjet koristiti pravila struke jer se i s manjim budžetima može se napraviti dobar posao. Danas mali poduzetnici mogu postići ono što prije nisu mogli u kontekstu tradicionalnih medija. Oglašavanje u tzv. tradicionalnim medijima je većini malih poduzetnika nedostupno. Ipak, ne treba podcjenjivati ni ulogu tradicionalnih medija poput radija, televizije i novina jer su oni i dalje relevantan igrač na marketinškom tržištu. Na primjer, ljudi drugačije konzumiraju digitalne i tradicionalne medije. Primjerice, u tradicionalnim medijima potrošači još uvijek teže ignoriraju oglase nego što je to slučaj s oglasima u digitalnom okruženju.

- Svaki poduzetnik bi trebao znati svoje ciljeve i ciljnu skupinu te prema tome odrediti parametre oglašavanja. Svaka platforma je specifična i treba joj se prilagoditi. Primjerice, Instagram je nekad privlačio mlađu publiku, a danas su ga sve više prihvaćaju sve generacije. Za Instagram je bitan vizualan sadržaj i preporučio bih ga svakome tko gradi biznis na privlačnom vizualnom sadržaju - zaključio je docent Škare.

