Glas poduzetnika: Zašto Vlada neprestano diskriminira poduzetnike?

Zašto Vlada neprestano diskriminira pojedine poduzetnike, upitali su u nedjelju iz udruge Glas poduzetnika UGP), prozivajući Vladu za nedopustive propuste u pravilima za nastavak mjera pomoći poduzetnicima.

"Po tko zna koji put Vlada diskriminira poduzetnike! Nakon uporne borbe UGP-a, u mjere za lipanj ipak je ušao destination retail, ali samo one tvrtke koje imaju do deset zaposlenih. S druge strane, mjera skraćenog radnog tjedna vrijedi samo za one s više od deset zaposlenih", priopćili su iz UGP-a. Na taj način, upozoravaju, iz jednih i drugih mjera ostaju izostavljene mnoge tvrtke, što smatraju nedopustivim. Ističu kako nisu prestali upozoravati na štetnost "diskriminatornih pravila u mjerama za spas radnih mjesta".

Vlada na čelu s Plenkovićem paušalno donosi propise

"Vlada RH, na čelu s Andrejom Plenkovićem, čini se kao da paušalno donosi propise, ne razmišljajući sveobuhvatno i zaboravljajući mnoge poslovne subjekte", smatraju u UGP-u.

Nakon što su mjere produžene samo za neke djelatnosti utvrdili su, kažu, kako je diskriminiran niz djelatnosti, primjerice one koje se vezane za turizam, a ne pripadaj sektoru turizma prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), poput rent-a-cara. Nova u nizu diskriminacija, tvrde, vezana je za mjeru “skraćeni radni tjedan“, koja vrijedi samo za tvrtke koje imaju više od deset zaposlenih.

"Na ovaj način izostavljeni su mikropoduzetnici kojih ima najviše. Ali, daleko od toga da je ovo prvi put da Vlada ne misli na one koji nose hrvatsko gospodarstvo, a podsjetimo samo kako upravo mikro i mali poduzetnici čine čak 50 posto gospodarstva i zaposlenih", napominju.

Vlada je, navode u UGP-u, opet pokazala da ili ne razumije ili ih nije briga za mikropoduzetnike, koji čine okosnicu hrvatskog gospodarstva.

U nedostatku potpore nakon krize nas očekuje pomor mikropoduzetnika

"Prije izbijanja koronakrize poduzetnici početnici i žene poduzetnice su se pripremali za likvidaciju tvrtki, jer još nemaju dovoljno prihoda za plaćanje doprinosa iz i na plaće direktora. Kako čujemo, sad su dobili razlike za uplatu i u nedostatku potpore sad nakon krize nas očekuje pomor mikropoduzetnika, što će imati dalekosežne negativne posljedice na naše gospodarstvo", upozoravaju.

Dodaju da se, dok se za tvrtke iznad 10 zaposlenih pregovara sa sindikatima i traže rješenja, mikropoduzetnike pušta da propadnu. "Smatramo da bi svi poduzetnici koji imaju do 10 zaposlenih trebali dobiti potporu za očuvanje radnih mjesta ukoliko im je promet pao više od 50", ocjenjuju u Glasu poduzetnika.

"Što to rade Vlada RH i Andrej Plenković? Čini se kao da se igraju sa sudbinama građana, proizvoljno određujući kriterije, loptajući se s brojkama, ubacujući i izbacujući pojedine poduzetnike iz mjera koje njima čine razliku između poslovanja i propadanja", upozoravaju u UGP-u. Potrebna je, tvrde, sustavnost u donošenju propisu, imajući na umu sve poduzetnike, "a toga ovdje nema ni u tragovima".