Glas poduzetnika: 'Najbrži prst' i dalje veoma popularan - ima li kraja nepravdi?

Udruga Glas poduzetnika u priopćenju za medije upozorava na nepravdu s kojom se poduzetnici u ugostiteljstvu i turizmu svake godine susreću uoči glavne turističke sezone. Kako pišu, zbog tromosti državne birokracije izvršnih vlasti na svim razinama, najviše pati domicilno stanovništvo, a radi se o tisućama ljudi i obitelji.

Udruga upozorava da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2022. godinu, čije su promjene izvršene prošle godine, izaziva pomutnju jer dosadašnji koncesionari nemaju pravo prednosti. Uredba nalaže da je glavni kriterij za razmatranje odabira najbrža predaja zahtjeva, a ne dosadašnji rad, ulaganje i plan poduzetnika. Priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Napominjemo, udruga Glas poduzetnika već je u nekoliko navrata isticala problem modela 'najbrži prst' koji očigledno sve više institucija primjenjuje. Svi pošteni poduzetnici su protiv ovakvog nerazumnog načina predaje zahtjeva. Već smo nekoliko puta naglasili da taj model nikako nije dovoljno transparentan i da se najčešće nanosi velika nepravda onim poduzetnicima koji se stvarno trude i rade svoj posao. Na kraju dobro prođu oni koji predaju prvi, nevažno o sadržaju zahtjeva koji su predali. Zar ćemo zaista dopustiti da se i dalje nanosi šteta i nepravda?

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH donijelo je Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, po kojem mogu i moraju postupati jedinice lokalne i područne uprave. Želimo spomenuti kako je ova uredba nevjerojatno diskriminatorna za poduzetnike upravo zbog toga što nema sigurnosti, a ni garancije za povrat investicije. Želimo navesti i jedan primjer za Grad Crikvenicu koji je u potpunosti nelogičan. Naime, kako bi bili prvi i predali zahtjev, mnogi poduzetnici bi trebali ići do pošte u Bajakovo, koja jedina radi 0-24h, jer ne mogu u svojoj pošti predati zahtjev ako žele dobiti odobrenje. U potpunosti je apsurdno ići na poštu u Bajakovo kako bi bili prvi i kako bi njihov zahtjev bio odobren. Također, ovakav model kod mnogih poduzetnika unosi nesigurnost u njihovo poslovanje jer ne znaju hoće li zaista opstati i što ih čeka dalje.

Osim toga, u cijeloj državi za koncesijska odobrenja JLS ponavlja svake godine, s tim da Zakon dozvoljava do pet godine, a pojedine JLS daju koncesije na tri godine, kao što je primjer u Rijeci i Medulinu.

'Ja sam dugogodišnji korisnik koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a ukidanjem članka da nosioc, odnosno investitor, gubi pravo prvenstva, čak i ako ispunjava ugovorene odredbe odobrenja, nego svaku godinu mora ići na objavu sudjelovati u 'najbržem prstu'. Tim načinom se gubi znatna volja za ulaganjem u konkurentnost u turizmu i podizanju kvalitete. Zbog ovog načina ne možemo se ni kvalitetno pripremiti za sezonu, a pogotovo ne u ovo vrijeme nedostatka radne snage. Ovaj postupak strašno pogoduje da domicilno stanovništvo gubi volju za investicijom i odlazi raditi na zapad - vjerojatno to i je cilj da nam se oduzme pravo na rad i investiciju. Grad Crikvenica pokušava izaći u susret nosiocima odobrenja, ali suglasnost upravljanja pomorskim dobrom daje županija. Županija daje jedno jadno obrazloženje da je to procedura koju oni rade stalno. Zakon dozvoljava odobrenje na pet godina, ali u našem gradu to ne mogu provesti jer im županija ne daje suglasnost, druga politička opcija je na vlasti, dok tamo gdje je ista opcija kao i u županiji, dobivaju odobrenja na tri i više godina. Zato nas poduzetnike isto jako žalosti što moramo trpjeti politička podmetanja, i to sve preko naših leđa', izjavio je Milan Kužet iz Pododbora za nositelje koncesijskih odobrenja Odbora za turizam i ugostiteljstvo UGP-a.

