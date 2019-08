Financial Times označio hrvatsku tvrtku najvećim igračem u komunikacijskoj tehnologiji

Jedan od najutjecajnijih svjetskih poslovnih medija, Financial Times, objavio je analizu mogućnosti ulaganja u telekomunikacije. Kao potencijalno najprofitabilnija opcija istaknut je cloud komuniciranje.

U dijelu gdje se govori o tehnologiji razmjene poruka, napominje se kako je SMS poruka praktično nestala, ali dolazi njezina nova generacija.

Već je dugo vremena proteklo otkako su mobilne mreže imale eksponencijalan rast, navodi Financial Times, u onome što se nekada nazivalo podatkovnim uslugama koje su se pojavljivale u obliku SMS poruka, odnosno jednostavnog teksta.

Prihodi od SMS-a praktično su uništeni WhatsAppom, Viberom i Appleovim iMessageom ali dolazi novi oblik unaprijeđenog 'porukiranja' poznat kao 'rich communications services' ili RCS.

Ta tehnologija omogućuje i chatbotove koji se mogu baviti prigovorima korisnika na neku uslugu pa do tekstualnih poruka koje nalikuju kakvoj aplikaciji putem koje se može rezervirati let ili se poslati voucher ako je došlo do kašnjenja avionom.

Financial Times navodi kako su u tom tržištu najveći igrači američki Twilio te hrvatski Infobip dok se kao novi konkurenti pojavljuju manje kompanije, poput britanskog IMImobilea, sada rastu.

Ta kompanija postaje jakim igračem nakon kupnje američke tvrtke 3CInteractive nakon što je prošle godine kupila kanadsku tvrtku Impact Mobile, sve s ciljem proboja na američko tržište i očito pariranja našoj najjačoj IT kompaniji.