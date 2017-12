Belfort: ICO je šansa za prijevaru. Mayweather: Zaradio sam hrpu love

Iako su mnogi skloni već i samu valutu bitcoin proglašavati balonom koji tek što nije pukao te će osiromašiti mnoge, prava opasnost leži malo dalje. Ili barem na tako nešto upozorava znameniti Vuk s Wall Streeta o čijoj je ‘karijeri’ snimljen i filmski blockbuster. A Jordanu Belfortu lako je povjerovati jer je, koristeći financijske instrumente, 90-ih godina napravio prijevaru tešku 200 milijuna dolara.

Sada on upozorava na mogućnost da se slične prijevare mogu izvesti Initial Coin Offeringom (ICO), financijskim instrumentom temeljenim na kritpovalutama i blockhainu. Riječ je, dakle, o grupnom financiranju najčešće startupa koji podosta podsjeća na IPO, initial public offering, odnosno javnu ponudu dionica. No kod ICO-a ne kupuje se udio u vlasništvu tvrtke, nego se kupuju tokeni, vrsta vrijednosnice, i to za neku od kriptovaluta, poput bitcoina ili ethereuma.

Bez povijesti i proizvoda

Ako se skupi dovoljno pa projekt krene, tada ti tokeni postaju funkcionalna kriptovaluta. Od tog trenutka ta nova kriptovaluta može se mijenjati na burzama, a vrijednost joj može rasti ako startup dobro krene. Sve je to jako zgodno i u trendu pa su u godini na izmaku napravljena 204 ICO-a u svijetu koja su prikupila ukupno čak 3,2 milijarde dolara. Primjerice, startup Filecoin prikupio je čak 257 milijuna dolara projektom decentralizirane mreže za pohranu podataka u kojoj korisnici “iznajmljuju” nekorišten prostor na svojim diskovima u zamjenu za filecoine, kriptovalutu koja nastaje nakon uspjelog ICO-a. Velika je prednost ICO-a u ovom trenutku njihova velika brzina. Prvi hrvatski ICO Digital Assets Power Play prikupio je 2,1 milijun dolara u samo dva dana, ukupno 2,6 milijuna dolara. Mnogi glavni problem vide u tome što je većina tih projekata sredstva prikupila samo na temelju nekog osnovnog dokumenta, a praktički bez ikakve povijesti, čak i bez konkretnog proizvoda. Jordan Belfort još je zlokobniji.

– Promotori ICO-a provode nad svima masovnu prijevaru najvišeg ranga. Vrlo je vjerojatno da 85 posto ljudi nema loše namjere, no problem je u tome što je dovoljno da kaos napravi samo pet ili deset posto onih koji u to ulaze s namjerom prijevare – rekao je Belfort Financial Timesu.

Amerika se uplela u tržište

Opasnost je, dakle, od loše namjere te od moguće propasti projekta zasnovanog na startupu. Rizik je značajan, visok. Primjerice, nakon uspješnog ICO-a startupa Tezos kojim je prikupljeno 232 milijuna dolara, nastupio je sukob u njegovoj upravi koji je kompaniju paralizirao te onemogućio ulagače da njegovim tokenima uopće raspolažu. Ovog se financijskog instrumenta prva uplašila kineska administracija koja ga je u rujnu zabranila. Ipak, gotovo svi od 64 tamo dovršena ICO-a vratili su novac za 105.000 investitora, oko 400 milijuna dolara. Slično je učinila i Južna Koreja. Kolika je manija zavladala u očekivanju da se ostvare slični profiti kao i na samom bitcoinu, svjedoče i imena koja su uložila u takve instrumente. Boksač Floyd Mayweather prije ICO-a Stox.com izjavio je kako će imati ‘novca kao g....a’. Prikupljeno je više od 30 milijuna dolara pri čemu se boksački prvak, procjenjuje se, poprilično potkožio. Spominje se i Paris Hilton. I zbog toga u sve se ipak morao upetljati američki Securities and Exchange Commision (SEC) koji u svemu vidi neke probleme. Najprije, jesu li tako izdane kriptovalute u nekim ICO-ima ipak vrijednosnice, a njihovo je mišljenje da u svakom slučaju poznate osobe moraju prijaviti jesu li imale kakvu korist od reklamiranja ICO-a na način kako je to učinio Mayweather. U srpnju je odlazeće godine SEC nagovijestio kako bi mogao dobiti nadležnost nad ICO-ima i na njih primijeniti savezne zakone, no da će pri tome razmatrati slučaj po slučaj. Početkom prosinca, primjerice, zaustavili su ICO PlexCoin proglašavajući njegovu ponudu neuvjerljivom.

ICO-i koji su 2017. prikupili najviše sredstava 1. Filecoin Prikupljeno je 257 milijuna putem ICO-a te više od 50 milijuna dolara od klasičnog ulaganja 2. Tezos Startup kojem je cilj poboljšano upravljanje blockhainom prikupio je 232 milijuna dolara 3. Eos Ljetos je startup prikupio 185 milijuna dolara za ideju platforme pametnih ugovora 4. Bancor Protocol Također za platformu pametnih ugovora prikupljeno je u lipnju 153 milijuna dolara 5. Dao U svibnju je ovaj startup prikupio 150 milijuna dolara, no poslije je hakiran 6. Polkadot Prikupljeno je 144,300.000 dolara za ideju umrežavanja više blockchainova

