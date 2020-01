Aleksić: Ovo je samo pokušaj nastavka kriminalnog zločinačkog djelovanja banaka

Saborski zastupnik (SNAGA) Goran Aleksić komentirao je danas oglas RBA koji je podigao mnogo bure u posljednja dva dana jer je protumačen kao pokušaj pritiska na sudove. Aleksić je poručio da je ovaj pokušaj samo "nastavak kriminalnog zločinačkog djelovanja takozvanih hrvatskih banaka".

- Pitam se je li slučajno da je Vrhovni sud nakon tog oglasa pokrenuo ogledni postupak pitanje ništetnosti aneksa. Ta ništetnost aneksa ne problematizira se u tužbenim zahtjeva. Postoji 18 tisuća predmeta koji se tiču konvertiranih kredita, ali u njima se traži obeštećenje dužnika, ne pita se jesu li aneksi ništetni pa se pitam imali to kakve veze s ovim PR-om. Dalje, javno povjerenje u rad sudova je sastavni dio vladavine prava i ono je ovim postupkom teško narušeno. Zanimljivo je i da su banke u međuvremenu angažirale profesore trgovačkog prava Petrovića i Jakšića koji pišu članke u korist banaka. Unajmili su struku da pišu u njihovu korist što je nemoralno. Pitam se ima li to lobiranje veze i sa odlukom Vrhovnog suda u reviziji banaka kako se pravni interes za tužbe zasniva na tome da nisu svi ljudi konvertirali kredite. I konačno, zadnja presuda Trgovačkog suda da to što su nepoštena valutna klauzula i nepoštena kamata u kreditima ne znači da su ništetni cijeli ugovori o kreditima. Pitam se ima li i to veze s lobiranjem banaka jer činjenica je da su CHF krediti ništetni jer je ništetna i valutna i kamata. I sud EU-a presudom je nedvojbeno rekao ukoliko je ništetna valutna klauzula ništetan je i ugovor - kazao je Aleksić na današnjoj pressici Udruge Franak.

Pressica je održana jer smatraju da je RBA oglas nedopustivi pokušaj pritiska na sudove, prije svega na Ustavni sud.

- Radi se o desetljeću nezakonitih ugovora, kamata, valute i kojekavih drugih naknada. Radi se o gotovo 25 milijardi kuna štete koja je počinjena građanima Smatram da bi sada institucije RH trebale biti najglasnije te da bi trebale pokazati hrabrost i odlučnost da uspostave pravnu državu. Ovo je nešto što nitko normalan u RH nije očekivao - istaknuo je Vlado Iljkić, aktivist UF-a.