Zatraženi poticaji za 2783 električna vozila, no u budžetu još ima novca za sufinanciranje pa Fond i dalje prima prijave

Dva dana Fond za zaštitu okoliša prima prijave poduzeća i obrtnika za poticaje za energetski učinkovita vozila. I dobra je vijest za sve tvrtke i obrtnike koji su planirali kupnju ekoloških vozila uz izdašne poticaje do 9000 eura, da novca za poticaje još uvijek ima jer još uvijek nije probijen budžet od 21,2 milijuna eura, do sada najveći proračun za poticanje kupnje vozila na alternativna goriva, koji je Fond osigurao iz europskih izvora kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Podsjetimo, u prošlim je krugovima dijeljenja poticaja rezervacija limitiranog budžeta redovito planula već prvoga dana javnog poziva.

- Javni poziv za energetski učinkovita vozila je još otvoren. Do sada smo zaprimili 1876 prijava poduzeća i obrtnika u okviru kojih se traže poticaji za 2783 vozila. S obzirom na to da smo ranije objavili uvjete i kriterije javnog pozva svi zainteresirani poduzetnici su imali dovoljno vremena pripremiti svoje zahtjeve i spremni dočekati prijavu – rekli su nam u srijedu popodne iz Fonda za zaštitu okoliša. S obzirom da je kao i ranijih godina prema javnom pozivu Fonda pravne osobe (građani ne mogu sudjelovati u ovogodišnjem javnom pozivu), moguće dobiti 2500 eura po vozilu za vozila L kategorije – mopede, motocikle i četverocikle, za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9000 eura eura po vozilu, odnosno do 40 % vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1 – L7 i M1 ne smije biti viša od 50.000 eura bez PDV-a.



Koliko još točno imaju tvrtke i obrtnici na raspolaganju poticaja koji nisu rezervirani iz Fonda nam nisu mogli odgovoriti, no da je svih 2783 vozila za koja su se u prva dva dana javnog poziva traženo maksimalnih 9000 eura, to bi bilo 25 milijuna eura. Očito nisu svi zatražili maksimalni iznos od 9000 eura, no može se pretpostaviti da je rezervirana velika većina od budžeta od 21,2 milijuna eura. Stoga, one pravne osobe koje žele dobiti poticaj još uvijek stignu, ali bi im bilo pametno da prijavu podnesu što prije, jer se poticaji odobravaju po načelu tko prije podnese prijavu. Dakako, uz uvjet da su ispunili sve druge uvjete.

Fond nam nije mogao ni dati podatke za koje se električne automobile, mopede, motocikle i četverocikle tražilo najviše poticaja, a to će biti, kako kažu, poznato nakon što obrade sve prijave.



- Osim električnih vozila, moguće je sufinancirati i vozila na vodik – uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura.

Uplata predujma za kupnju vozila priznaje se od 1. siječnja 2025., dok trošak same kupnje i plaćanja vozila mora biti nakon 8. kolovoza 2025. Rok za realizaciju kupnje vozila je do 31. svibnja 2026. Korisnici su obvezni jednom godišnje podnositi izvješća nakon provedbe nabave vozila, u razdoblju od 3 godine, računajući od dana isplate sredstava Fonda. Time potvrđuju da su vozila i dalje u njihovu vlasništvu te da, ako ih imaju, redovito podmiruju obveze iz leasinga - objašnjavaju iz Fonda.

Iz Fonda za zaštitu okoliša ističu kako nisu zaboravili na građane kao fizičke osobe koji nisu mogli sudjelovati u ovogodišnjem javnom pozivu za poticaje za eko vozila, ali i na poduzeća i obrte koji se bave isključivo cestovnim prijevozom roba i taksi uslugama. - - Ulaganje u energetski učinkovitija i okolišno prihvatljivija vozila omogućuje poduzetnicima da racionaliziraju operativne troškove uz smanje emisija koje dolaze iz transporta, ali i odgovore na sve veća očekivanja tržišta u pogledu društvene odgovornosti i održivosti. Uz ovaj javni poziv do konca godine Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom priprema poseban program vrijedan 45 milijuna eura namijenjen isključivo poduzećima/obrtima registriranim za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge, a koji nisu sada bili obuhvaćena ovim pozivom. Što se tiče poticaja za građane, u tijeku je izrada Financijskog plana Fonda te u sljedećoj godini sukladno financijskim mogućnostima planiramo nastaviti i s poticanjem energetski učinkovitih vozila građanima – kažu iz Fonda.