Vodič za jesensku deliciju: Prepoznajte ih na tržnici i izbjegnite kobnu pogrešku

Miris vlažne zemlje i šumskog lišća koji se širi tržnicama nepogrešiv je znak da je započela sezona gljiva, pravih jesenskih delicija koje mame gurmane svojim bogatim okusima. No, dok košare pune vrganja, lisičarki i sunčanica obećavaju kulinarsku rapsodiju, put od tržnice do tanjura zahtijeva izniman oprez. Najveća opasnost leži u zamjeni jestivih vrsta s njihovim otrovnim dvojnicama, što može dovesti do teških trovanja, a u nekim slučajevima i smrtonosnog ishoda. Primjerice, iznimno otrovna zelena pupavka često se zbog neznanja zamjenjuje s jestivom ljubičastozelenom zekom ili divljim šampinjonima, a takva pogreška može biti kobna čak i za iskusne berače. Zbog toga je ključno kupovati isključivo od provjerenih prodavača, akreditiranih sakupljača ili u trgovinama, s obzirom na to da je područje prodaje gljiva često neregulirano i bez adekvatne kontrole.

Kako biste bili sigurni u svoj odabir, važno je poznavati karakteristike najpopularnijih jesenskih vrsta. Apsolutni vladar među njima je vrganj, poznat i kao "kralj gljiva", kojeg odlikuje kestenjasto-smeđi klobuk i debeli, čvrsti stručak s prepoznatljivim mrežastim uzorkom. Njegovo meso je bijelo, ne mijenja boju nakon rezanja i ima ugodan, orašast miris.

Uz njega se ističe lisičarka, prepoznatljiva po jarko žutoj boji, lijevkastom obliku i naboranoj donjoj strani klobuka. Visoka i elegantna sunčanica, koju zbog izgleda nazivaju i "kišobran gljiva", može imati klobuk promjera do 30 centimetara, s karakterističnim ljuskavim uzorkom na površini i vitkim stručkom koji se širi pri dnu. Dobra je vijest da su sve vrste sunčanica jestive i vrlo cijenjene.

Osim navedenih zvijezda, jesen nudi i druge cijenjene vrste. Bukovača, koja raste u skupinama na drveću, ima klobuk u obliku školjke, boje od sive do svijetlosmeđe, te blag i mesnat okus. Rujnica je, s druge strane, narančasta gljiva specifičnog mirisa i okusa, a najlakše se prepoznaje po karakterističnom narančastom mlijeku koje curi iz nje kada se prereže. Na popisu traženih jesenskih delicija nalaze se i crne trube, poznate kao trubače, zatim rudnjače ili pečurke, puhare, ljekovite shiitake gljive te, naravno, pravi gurmanski začin tartufi. Svaka od ovih gljiva nudi jedinstven doživljaj, no zajedničko im je pravilo da se nikada ne konzumiraju sirove. Zbog sadržaja neprobavljivog hitina, termička obrada je obavezna.

Nakon sigurne kupovine, slijedi pravilno čuvanje i priprema. Gljive su poput spužve i lako upijaju vodu, stoga ih nije preporučljivo prati pod mlazom vode, već ih je najbolje očistiti četkicom ili vlažnom krpom. U hladnjaku će zadržati svježinu dva do tri dana, a za duže čuvanje mogu se zamrznuti, sušiti ili konzervirati.

Kada dođe vrijeme za kuhanje, mogućnosti su gotovo neograničene. Vrganji su fantastični u rižotima, varivima i umacima za tjesteninu. Lisičarke se često pripremaju jednostavno prepržene na maslacu, dok se mladi klobuk sunčanice poha poput bečkog odreska. Bukovače su izvrsne na žaru, a puhare mogu poslužiti kao ukusna zamjena za meso.