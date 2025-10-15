Vaša perilica rublja šalje signale: Ovo su znakovi da je vrijeme za novu, a ne za majstora

Iako redovito održavanje perilice rublja može produžiti njezinu funkcionalnost, u jednom trenutku svaki vlasnik suoči se s ključnom dilemom: uložiti novac u popravak starog uređaja ili investirati u novi? Određeni znakovi nepogrešivo ukazuju na to da je vaša perilica odslužila svoje i da je pametnije oprostiti se od nje. Prepoznavanje tih signala na vrijeme može vam uštedjeti ne samo novac, već i frustracije uzrokovane neprestanim kvarovima i lošim rezultatima pranja.

Jedan od najvažnijih faktora pri donošenju odluke jest starost uređaja. Ako je vaša perilica starija od osam ili deset godina, svaki veći kvar trebao bi vas potaknuti na razmišljanje o zamjeni. Stručnjaci se često vode takozvanim "pravilom 50 posto", koje kaže da ako cijena popravka premašuje polovicu vrijednosti nove, usporedive perilice, popravak se jednostavno ne isplati. Primjerice, ulaganje od 300 € ili 400 € u popravak motora na deset godina starom modelu gotovo nikad nije mudra financijska odluka. Uz to, noviji modeli znatno su energetski učinkovitiji, što znači da će vam dugoročno donijeti uštede na računima za struju i vodu, čime se investicija u novi uređaj dodatno opravdava.

Dva najočitija znaka da nešto ozbiljno nije u redu su neuobičajeni zvukovi i curenje vode. Iako nijedna perilica nije potpuno tiha, pojava glasnog lupanja, struganja ili cviljenja tijekom ciklusa pranja obično ukazuje na ozbiljne mehaničke probleme poput istrošenih ležajeva bubnja ili kvara na motoru. Takvi popravci su među najskupljima. S druge strane, lokve vode oko perilice jasan su alarm za uzbunu. Dok se curenje zbog olabavljenog crijeva može lako riješiti, voda koja istječe ispod samog uređaja može signalizirati puknuće bubnja ili kvar na pumpi, što su kvarovi čiji popravak često košta gotovo kao i nova perilica. Ignoriranje curenja ne samo da je opasno, već može uzrokovati i skupu štetu na podovima, koju osiguranje često ne pokriva ako je nastala kao posljedica dugotrajnog zanemarivanja.

Osim buke i vode, obratite pozornost i na samu izvedbu pranja. Ako vaša odjeća nakon ciklusa izlazi s mrljama, nije dobro oprana ili ima neugodan miris, to je jasan pokazatelj da perilica više ne obavlja svoj posao kako treba. Hrđave mrlje na tkanini izravan su dokaz korozije unutar bubnja, što je problem koji se ne može popraviti. Također, ako primijetite da perilica ne ispušta svu vodu, da bubanj ne centrifugira pravilno ili da se programi prekidaju bez razloga, vjerojatno se radi o kvaru na pumpi, motoru ili, u najgorem slučaju, na upravljačkoj ploči. Popravci elektronike mogu biti iznimno skupi i često ne jamče da se uskoro neće pojaviti novi problem.

Ipak, ne treba svaki kvar otpisati kao povod za kupnju. Popravak je razumna opcija ako je vaša perilica mlađa od pet godina, a trošak popravka je znatno niži od 50% cijene novog uređaja. Manji problemi poput zamjene brtve na vratima, kvara na bravici ili začepljenog odvodnog crijeva obično su cjenovno prihvatljivi i isplativi. Ako je perilica do sada radila besprijekorno i ovo joj je prvi kvar, vjerojatno se isplati dati joj još jednu šansu. Pouzdani brendovi poput Whirlpoola ili LG-a poznati su po dugotrajnosti, no važno je procijeniti svaki kvar pojedinačno.

Ako ste zaključili da je zamjena neizbježna, iskoristite priliku da odaberete uređaj koji bolje odgovara vašim potrebama. Prije kupnje razmislite o kapacitetu bubnja koji vam je potreban s obzirom na veličinu kućanstva. Obavezno provjerite energetsku oznaku – uređaji s višim energetskim razredom troše manje struje i vode.