U veljači se zatvara Audijeva tvornica u Bruxellesu, u njoj bi se mogli proizvoditi kamioni i busevi

Audi zatvara svoju belgijsku tvornicu Forest u kojoj radi oko 3000 radnika pored Bruxellesa 28. veljače 2025. godine, potvrdili su iz Audijevog sindikata, piše The Bruxelles Times. Njemački proizvođač premium automobila najavio je zatvaranje tvornice u kojoj se proizvodi električni model Q8 e-tron zbog slabih narudžbi za tim modelom čija je cijena veća od 80.000 eura još u ljeti, zbog čega su početkom rujna ispred tvornice južno od glavnog grada Belgije izbile žestoke demonstracije. Radnici su palili gume i zaplijenili ključeve 200 proizvedenih automobila spremnih za isporuku traživši informacije o sudbini svojih poslova. Sad su konačno doznali da proizvodnja prestaje zadnjeg dana veljače iduče godine, no prema belgijskim izvorima nitko ne bi trebao biti otpušten do kraja godine.



Međutim, Audi je potvrdio da je u kontaktu s potencijalnim investitorom koji bi proizvodio automobile u briselskoj tvornici. To bi se razlikovalo od onog koji je već licitirao za mjesto, prijedlog koji je odbačen kao neodrživ. VW grupa je već prije potvrdila da nema namjeru proizvoditi neki od modela iz svog portfelja u toj tvornici.





Peter D'hoore, voditelj komunikacija u Audi Brussels, potvrdio da je uprava u kontaktu s novim investitorom. "Audi Brussels je trenutno u kontaktu s potencijalnim investitorom." Pojasnio je da se radi o drugom investitoru od onog koji je ranije bio u pregovorima. D'hoore je otkrio da je trenutni investitor iz sektora komercijalnih vozila (kamioni i autobusi) i da ga je Audi već ranije kontaktirao.

Potvrđeni datum zatvaranja tvornice u Bruxellesu dolazi samo dan nakon što je Volkswagen grupa objavila planove za zatvaranje najmanje tri tvornice u Njemačkoj i otpuštanje desetaka tisuća zaposlenika te smanjenja plaća zaposlenicima.