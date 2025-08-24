Treba li povlačiti ručnu pri parkiranju? Stručnjaci imaju jasan odgovor

Vozači se godinama razdvajaju oko pitanja: treba li prilikom parkiranja povući ručnu kočnicu ili je dovoljan ubačen stupanj prijenosa. Stručnjaci ističu da zakon ne propisuje obvezu korištenja ručne kočnice, ali naglašavaju da je riječ o sigurnijem rješenju – osobito zimi i na kosim površinama, piše Fenix.de.

Na ravnoj površini često je dovoljno ostaviti vozilo u brzini ili na opciji “P” kod automatskog mjenjača. No, ako dođe do kvara na kvačilu ili mjenjaču, vozilo se ipak može pokrenuti. Zato stručnjaci savjetuju uvijek povući ručnu, a dodatna mjera sigurnosti je zakrenuti kotače prema rubu kolnika – kako vozilo ne bi završilo na cesti.

Zimi postoji strah da bi se ručna kočnica mogla smrznuti. To se događa uglavnom kod oštećenih sajli, a problem se rješava otapanjem. Upravo redovita uporaba sprječava zaglavljivanje ili hrđanje mehanizma, pa stručnjaci savjetuju da ručnu ne preskačete ni kad je hladno. Mnogi moderni automobili imaju električnu parkirnu kočnicu, aktiviranu prekidačem. Funkcija joj je identična kao kod klasične – osigurati vozilo – a i nju je potrebno redovito koristiti kako bi ostala ispravna. Ručna kočnica nije samo pomoć pri parkiranju, već i sigurnosni sustav. U slučaju otkaza glavne kočnice, ona preuzima ulogu rezervne. Ako ručna kočnica ne radi, vozilo neće proći tehnički pregled.