NOVI GADGETI

Telemach predstavio svoj prvi 5G tablet i 5G telefon s AI značajkama

Telemach predstavio nove uređaje
Foto: Telemach
Autor
Danijel Lijović
10.09.2025.
u 08:06

Novi gadgeti iz Telemacha: Tvrtka je lansirala svoj prvi tablet uređaj te novu verziju pametnog telefona

Telemach je predstavio dva nova 5G uređaja: svoj prvi 5G tablet, Telemach 5G Tab, te pametni telefon Telemach 5G Pro 2, opremljen i funkcijama umjetne inteligencije.  “Novi Telemach 5G uređaji spajaju inovaciju i pristupačnost te unaprjeđuju svakodnevno korištenje mobilnih tehnologija. Njihove snažne AI značajke i moderan dizajn pružaju pametnije, intuitivnije i besprijekorno korisničko iskustvo. Uz našu Unlimited tarifu i 99 postotnu pokrivenost populacije 5G mrežom, korisnici mogu iskoristiti sve prednosti ovih uređaja koji su dostupni po svima pristupačnoj cijeni”, izjavio je Damir Vrsajković, član Uprave i glavni direktor za razvoj proizvoda Telemacha.

Telemach 5G Tab prvi je Telemachov tablet, uređaj dolazi s integriranim AI značajkama, kapacitetom memorije od 256 GB, baterijom od 7510 mAh. Podržava eSIM te dolazi i s praktičnom tipkovnica u obliku futrole. 

"Kriterij koji je korisnicima najvažniji prilikom odabira tableta je nedvojbeno trajanje baterije, što potvrđuje čak 88 % ispitanika. Mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže važna je za 84 % ispitanika, dok je za 82 % ispitanika cijena uređaja najvažniji kriterij. Istraživanje je pokazalo i kako Hrvati tablete najviše koriste za surfanje, njih 58 %, a 22 % ispitanika tablet koristi za učenje i obrazovanje. Ovi podaci jasno pokazuju – tablet danas nije luksuz, već alat koji može unaprijediti svakodnevni život, obrazovanje i digitalnu povezanost”, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Novi Telemach 5G Pro 2 mobitel donosi poboljšano korisničko iskustvo zahvaljujući snažnom procesoru, 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Glavna kamera ima 108 megapiksela, a mobitel koristi i AI funkcije, koje omogućuju automatski prijevod poziva i poruka u stvarnom vremenu.

“Uz predstavljene tehnološke iskorake, s Telemach 5G uređajima ulazimo u novu fazu inovacije i napretka, podižući standarde personaliziranog i inteligentnog korisničkog iskustva. AI inovacije, neograničena povezivost i pristupačne cijene odgovor su na stvarne potrebe korisnika. To je pametniji život, dostupan svima", izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha. 

Ključne riječi
mobiteli pametni telefon tablet Telemach

