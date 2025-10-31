Sullivan's Red Ale iz Kilkennyja kvalitetom se održalo više od 300 godina

Odlično irsko pivo u ponudi je neko vrijeme u specijaliziranim dućanima i ugostiteljstvima kod nas te je pivo vrijedno kušanja. Sullivan's je povijesna pivovara smještena upravo u Kilkennyju, gdje je ustanovljena 1702. godine. Njihov Red Ale tamne je rubinske boje i po više osobina pravo otočko pivo. Alkohola je pristojnih i ne prevelikih pet posto, vrlo je pitko, ima gorčine, okusi su poznati karamelasti i biskvitasti, onakvi kakve očekujemo kod ovog piva, koje će mnogi nazivati "ruby", dakle rubinsko pivo. Prije toga osjetit ćete arome koje su balansirane između slada i voća tako da je ukupan dojam da se radi o zaista finom pivu. Ima i još nešto. – Naš Maltings Red Ale nedavno je osvojio titulu ukupnog prvaka u kategoriji na međunarodnoj dodjeli nagrada za pivo – poznatoj i kao "Oscar pivskog svijeta". Bili smo prva irska pivovara od 1886. godine koja je osvojila titulu prvaka na natjecanju što je ugostilo više od 1200 piva iz 50 zemalja, hvale se u pivovari svojom nagradom. Ne iznenađuje nas da su nešto osvojili, u odnosu na puno poznatije pivo koje nosi ime po gradu u kojem se pivovara nalazi, ovo je ipak, za nas barem, u popriličnoj prednosti. Bilo bi odlično da se negdje pojavi kao točeno, no i ovako u boci sasvim je u redu te je za svaku preporuku i manje zainteresiranom korisniku.