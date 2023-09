S računa nam skinuli 50 eura i još ih nisu vratili, sve zapelo u 'međuprostoru'

Kavu smo popili, a kekse pojeli i gotovo zaboravili na našu ovotjednu kupovinu u prvoj "smart" trgovini u regiji. I dok je s jedne strane brzina i jednostavnost kupovine u kojoj nema niti košare, niti blagajne, niti skeniranja neosporna, s druge strane naš šoping u srijedu do ovoga trenutka nam nije naplaćen. Možda i ne bismo previše prigovarali da nam prilikom ulaska u poslovnicu sustav nije uzeo 50 eura pologa, iako je račun za dva kupljena artikla tek nešto više od 10 eura.

Upravo činjenica da u "smart" trgovinu ne možete ući bez 50 eura na kartici točka je oko koje se i posljednjih dana od njezina otvorenja povelo najviše spora na društvenim mrežama. Kreatori ove, svijetu odavno poznate, ali za hrvatsko tržište jedinstvene trgovine govore kako sistem zadržavanja pologa u ovakvim procesima nije neuobičajen, a služi kao osiguranje za "ne daj Bože" odnosno u slučaju potencijalne krađe ili štete. No, našem novčaniku najbolnije je to što niti više od 48 sati od izlaska iz Konzuma, polog nije sjeo na račun s kojega je u doslovno sekundi nakon ulaska u trgovinu "skinut". Odmah po izlasku iz poslovnice na Europskom trgu, pak, u aplikaciju Konzum i na e-mail je stigao fiskalni račun 12 eura i 13 centi.

Direktor informatike u Konzumu, Jozo Džakula, objasnio nam je tada da je potrebno pričekati neko vrijeme da "banka proknjiži transakciju" te da će polog biti ubrzo vraćen, a iznos računa naplaćen. I pričekali smo čitavu srijedu i četvrtak, no to se nije dogodilo. Ponovno smo u četvrtak kontaktirali Konzum iz čije su nam službe za odnose s javnošću pojasnili kako problema nema s njihove strane, nismo ostali bez novca, već je on u nekom "međuprostoru" i čeka da nam ga banka uplati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prilikom kupnje u prodavaonici Konzum SMART, Konzum radi rezervaciju tj. predautorizaciju sredstava na kartici kupca za moguću kupovinu u prodavaonici. Predautorizacijom su novčana sredstva u navedenom iznosu samo rezervirana za Konzum, a nakon obavljene kupovine i izdanog računa izvršava se naplata za iznos kupljenih artikala te Konzum odmah banci koja procesuira kartične transakcije šalje informaciju o razlici koja treba biti vraćena kupcu. Sve kartične transakcije se odvijaju putem kartičnog procesora koji dalje to obrađuje preko banke procesora, a zatim banka procesor putem bankarskih sustava komunicira s bankom izdavateljem bankovne kartice kupca. Uvjeti korištenja i kupnje u Konzum SMARTU u kojima se spominje i predautorizacija sredstava u članku 7. dostupni su odmah prilikom korištenja usluge, a kupcima su uvijek dostupni i na internetskoj stranici www.konzum.hr. - odgovorili su nam iz Konzumove Službe korporativnih komunikacija, te pojašnjavaju:

- Najčešće se predautorizirana sredstva oslobode unutar 24 sata, no rok ovisi o bankarskim sustavima i načinima obrade transakcija. Jedan od ciljeva otvaranja Konzum SMARTA jest pojednostavljivanje kupnje te nam je izuzetno žao zbog ove situacije. Odmah po saznanju, kontaktirali smo banke kako bismo ubrzali proces povrata. Kupci će dobiti povrat sredstava, a za eventualni slučaj da se to ne dogodi, pozivamo kupce da se obratite nama i svojoj banci kako bi se izvršile sve potrebne provjere i vratio novac u najkraćem mogućem roku. Što se tiče komentara kupaca na Konzum SMART, zasad smo primili pozitivne komentare i pohvale, ali i prijedloge za daljnje unaprjeđenje naše usluge u ovom jedinstvenom projektu u regiji.

Konzum smart prva je trgovina bez blagajnika i skeniranja proizvoda na blagajnama, a otvorena je u Zagrebu Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Okrenuli smo i broj Zagrebačke banke, čijom karticom smo obavili šoping. Nakon kraće provjere djelatnik s odjela za kartično poslovanje ljubazno nam je pojasnio da Zaba i Konzum ne surađuju izravno već se plaćanje provodi posredno preko PBZ-a pa se, pojednostavljeno rečeno, na birokraciji gubi vrijeme dok se čeka novac. I u banci, baš kao i u Konzumu, umiruju nas i govore da će 50 eura biti vraćeno, a na pitanje u kojem trenutku, nema jasnog odgovora, već "u roku nekoliko dana". I pritom nije sporno da će novac sjesti na račun, već je problem brzina vraćanja.

Hipotetski, odlazite li svaki dan u smart trgovinu po gablec od 5 eura, ako vam za povratak pologa na račun primjerice treba tri dana, koliko mi u trenutku pisanja ovog teksta čekamo, tada će vam od srijede do petka umjesto 15 s računa privremeno biti skinuto čak 150 eura.

Je li naš slučaj iznimka ili pravilo, pitali smo Zagrebačku banku pisanim putem, a obratili smo se i Konzumu s pitanjem hoće li mijenjati politiku pologa od 50 eura za ulazak u trgovinu. Valja naglasiti, kako ovaj sistem pologa nije novost, a i autor ovih redaka već se susreo s istim u Italiji na samoposlužnim benzinskim crpkama koje vam neovisno o litraži goriva naplate čak 101 euro pologa. Doduše, novac nakon točenja dizela u Bologni vraćen je na karticu u roku od nekoliko sati, dok onaj za kavu i keks u Kurelčevoj još čeka.