POVIŠENA RAZINA PESTICIDA

S polica trgovina povlače se dvije vrste ove slastice: Provjerite jeste li ih kupili

02.10.2025.
Zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji, taj proizvod nije u skladu s Uredbom EU o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Državni inspektorat RH opozvao je proizvode Domaća baklava Nubake orah, 500g i Domaća Baklava NuBake pistacio, 500g, zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji, izvijestila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Proizvođač je New Bakery d.o.o., Donji Stupnik, a zemlja podrijetla sirovine je Slovenija. Maloprodaju obavlja tvrtka  NewMip d.o.o., Sisak, dodaje se u priopćenju.

Opozivaju se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja: Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5160 / 7.10.2025; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5160 / 7.10.2025.; -   Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5172 / 19.10.2025.; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5172 / 19.10.2025.;  -  Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5186/ 2.11.2025.;  - Domaća baklava Nubake pistacio 500g; L: 5186/ 2.11.2025. ; - Domaća baklava Nubake orah 500g, L: 5207/ 23.11.2025 .;  - Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5207 / 23.11.2025.; - Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5213/ 29.11.2025.; - Domaća baklava Nubake pistacio 500g; L: 5213 / 29.11.2025.; - Domaća baklava Nubake orah 500g; L: 5230 / 16.12.2025.; -  Domaća baklava Nubake pistacio 500g, L: 5230 /16.12.2025. 

Zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji, taj proizvod nije u skladu s Uredbom EU o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, naveo je HAPIH.

