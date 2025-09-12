Old Pilot’s ima dva sjajna ready-to-drinka koja možete piti i nakon ljeta

Bez sumnje Old Pilot’s je jedan od najkvalitetnijih džinova koje možete kupiti u nas, a o tome, uostalom, govore, i brojne nagrade koje je osvojio. Ali, njegovi tvorci ne spavaju na lovorikama, kako se nekada govorilo, nego nastoje pratiti ritam vremena. Tako su iz iste radionice došli odležani džin, votka i džin od jagoda. Ali i dva ready-to-drinka, koktela dostupna u limenkama. Prvi je, naravno, džin-tonik, koktel koji je jedno od onih besmrtnih pića svake generacije. Old Pilot’s Gin upoznali smo kao nevjerojatno stabilan destilat u praktički svim uvjetima. To se pokazuje i u ovoj izvedenici, pakiranoj u limenku od 250 ml. Izuzetno je ukusan, u omjeru koji nije dozvolio više od 4,5 posto alkohola. Sljedeći je ready-to-drink Old Pilot’s Vodka Soda. Kao i džin-tonik, votku-juice znaju generacije i generacije, no danas su nova vremena pa se ipak uz votku prije bira gazirana voda. Ovdje joj je dodano i malo grejpfruta kako bi se obogatio okus odličnoj bazi kao što je Old Pilot’sova votka. No postoji tu i još jedan razlog, a to je izuzetno mali broj kalorija, tek 33 na 100 ml. Džin-tonik ima tek malo više, 53. Dakle, oba ready-to-drinka iz radionice u kojoj je nastao kultni džin nude opuštanje u bilo kojem trenutku bez unošenja dodatnih kalorija. Upravo onako kako nove generacije traže – malo kalorija, lako pakiranje i sjajan okus.