VIDEO Pogledajte novu zvjerku! Taycan tiho prede sa svojih 952 KS, no kad poskoči stotku ulovi za 2,4 sekunde

Porsche je na ekskluzivnom europskom predstavljanju u Pragu, na turističkom brodu koji je plovio Vltavom, novinarima pokazao redizajniranu verziju svog prvog električnog modela Taycana. Skidanje plašta s osvježenog Taycana u Cross Turismo izdanju obavljeno je baš ispred famoznog Karlovog mosta koji spaja praški Stari grad s Malom stranom, nakon čega smo ga imali priliku izbliza pogledati i obaviti takozvanu "sic-probu". Taycan, koji je od predstavljanja 2019. prodan u 150.000 primjeraka, i dalje dolazi u tri karoserijske izvedbe: kao četverovratna sportska limuzina, kao sportski karavanski Sport Turismo i kao sportski off-road karavan Cross Turismo. Osvježeni Taycan izgleda još atraktivnije s redizajniranim prednjim i stražnjim krajem te novim glavnim svjetlima. Izgled mu je još oštriji i pročišćeniji, dok novi blatobrani uz plosnatija glavna svjetla još jače naglašavaju Taycanovu širinu.



Novost su opcijska HD matrix glavna svjetla koja tijekom noći nude grafiku s četirima točkama. Natpis Porsche u svjetlosnoj traci na stražnjem dijelu vozila oblikovan je trodimenzionalno u staklenoj optici. Prvi je put po želji dostupan u osvijetljenoj verziji s pozdravnim animacijama pri ulasku i izlasku iz vozila. Modeli Turbo i Turbo S sada se u vanjskom i unutrašnjem dizajnu vizualno još više ističu od drugih verzija zahvaljujući naglašenoj turbonit boji.

I unutrašnjost je puristička, a uz još bolje materijale i više opreme masa automobila sada je za 15 kilograma manja. Vozačka pozicija je idealna, ultratanka sjedala slična su avionskima. Iako su i u funkciji veće prostranosti, vrlo su udobna. Materijali se na dodir čine zaista luksuznim.



I dalje se nude tri zaslona, digitalna instrumentna ploča, središnji zaslon i opcijski suvozačev zaslon, a tu je i optimizirano korisničko sučelje s dodatnim funkcijama. Taycan sada serijski dolazi uz prekidač za modove vožnje, a uz pakete opreme Sport Chrono i baterijom Performance Plus na tom prekidaču postoji poseban gumb za funkciju Push-to-Pass koji na 10 sekundi donosi dodatnih 70 kW snage. Raspoložive su po četiri izvedbe motora u varijantama sa stražnjim pogonom ili pogonom na sve kotače, a svi su snažniji i brži od prethodnika. Primjerice, početni Taycan s 408 KS i 410 Nm do stotke sada stiže za 4,8 sekundi (0,6 s brže), a Taycan Turbo S s 952 KS i 1110 Nm za samo 2,4 sekunde (0,4 sekunde brže). No, osim toga ovisno o varijanti karoserije i izvedbi motora doseg prema WLTP-u povećao se na 678 kilometara, što predstavlja povećanje od 175 kilometara odnosno čak 35 posto. Osnovna baterija ima neto kapacitet 82,3 kWh (prije 71 kWh) i doseg do 590 kilometara.

U Plus verziji s baterijom neto kapaciteta 97 kWh (prije 83,7 kWh) doseg je do spomenutih 678 km. A poboljšana je i brzina punjenja, na DC agregatima za punjenje s 800 V može se puniti s čak 320 kW, što je 50 kW više nego prije. Vrijeme punjenja od 10 do 80 posto sada traje 18 minuta umjesto ranijih 37 minuta, bez obzira na veću bateriju. Svi osvježeni modeli Taycana serijski su sada opremljeni adaptivnim dvokomornim zračnim ovjesom s pneumatskim oprugama, dok se opcijski verzije s pogonom na sve kotače mogu naručiti uz novi vozni postroj Porsche Active Ride koji nudi veliku raznolikost komfora u vožnji i dinamike vožnje. Dimenzije Taycana su ostale istovjetne, njegova dužina od 496 centimetara i međuosovinski razmak od 290 cm jamče prostranost u kabini, uz 405 litara zapremine u prtljažniku straga i 84 litre sprijeda. Cijene osvježenog Taycana kreću od 110.370 eura.