Nemojte da vam se ovo dogodi na putu za inozemstvo: Trenutak nepažnje može vam izbiti pozamašnu svotu iz džepa

Iako mnogima putovanja kroz Europu mogu djelovati kao rutina, pogrešan odabir reda na graničnom prijelazu može dovesti do neželjenih posljedica. Naime, iako bi se moglo činiti da je odabir trake na graničnom prijelazu stvar osobne procjene, nije sve tako jednostavno. Kako piše HAK Revija, Građani Republike Hrvatske, koji su stekli EU državljanstvo, znaju koliko su prava slobodnog kretanja olakšala putovanja. No, kada na graničnom prijelazu naiđete na više traka, treba obratiti pozornost na oznake i znake koji se nalaze na njima.

Naime, za osobe koje imaju pravo slobodnog kretanja unutar Europske unije (poput građana EU, EGP-a i Švicarske), postoji posebna oznaka – „EU“ ili „EU, EGP, CH“. Za sve ostale, kao što su državljani trećih zemalja, postoji traka označena s „sve putovnice“. Iako se ponekad čini privlačnijom brža traka, gdje se ujedno čini da ima manje čekanja, važno je ne zanemariti koja dokumenta imate.

No, što se događa ako, iz nespretnosti ili brzine, stanete u pogrešan red? Ako se odlučite proći s pogrešnim dokumentima, možda ćete pomisliti da vas nitko neće zaustaviti ili da će vas netko „progledati kroz prste“. Međutim, ovo razmišljanje može vas skupo koštati. Mnogi su se na društvenim mrežama i u medijima pitali je li moguće zaustaviti nekog zbog pogrešnog odabira trake, a odgovori nisu bili uvijek jasni. Iako je bilo nagađanja i špekulacija, odgovor na ovo pitanje je jasan.

Prema Zakonu o schengenskim granicama, propisano je da samo osobe s pravom slobodnog kretanja mogu koristiti trake označene sa „EU, EGP, CH“. Svi ostali putnici, uključujući one s boravišnim dozvolama ili vizama, trebaju koristiti trake označene kao „sve putovnice“. Ako se ne pridržavate ovih propisa, činite prekršaj. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sudionici u prometu dužni su poštovati označena pravila i prometne znakove, a nepoštivanje tih zakona kažnjava se novčanom kaznom od 60 eura.