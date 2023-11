Na današnji Crni petak trgovcima ćemo ostaviti 72 milijuna eura

Odjeća, obuća, namještaj, tehnika..., pa čak i svježe meso, nema što nam sve trgovci neće ponuditi u danima Black Fridaya, koji se od samo jednog dana u godini, tzv. Crnog petka, poput pošasti proširio na čitav tjedan ili mjesec, nakon čega slijedi još jedna američka "uspješnica" koju smo usvojili – Cyber Monday. Prema procjenama HGK, Hrvati će danas na Crni petak potrošiti oko 72 milijuna eura, što je 10% više nego što je fiskalizirano 25. studenog lani. Tada je pak potrošeno 16% u odnosu na isti dan 2021. godine, odnosno 493 milijuna kn (65,4 milijuna eura). Iako 74% potrošača globalno planira iskoristiti popuste u studenom, oni su kod nas doista skromni – najviše Hrvata nada se sniženjima 30-40% na redovnu cijenu, pokazalo je istraživanje BCG-a.

Kako bilo, nema trgovca (bila to fizička ili online trgovina) koji u sektoru nešto znači, a da se nije oglasio s velebnim popustima, kakvih možda nije bilo zadnjih mjesec dana – što je cijena koja se uz sadašnju mora istaknuti na proizvodu. No tko je primjerice tragao za određenim blagovaonskim stolcima, ormarom ili tenisicama u nekoj od omiljenih trgovina, sigurno će se sjetiti kako su takve iste, možda i niže cijene bile ove godine, kada su nas ti isti trgovci "častili" sniženjima i povodom otvaranja novih poslovnica, rođendana, ljetnih rasprodaja... Stoga bi svi oni koji barem mjesec prije nisu počeli mjerkati cijene trebali biti na oprezu. Neki često i dižu cijene prije blagdana da bi ih mogli spustiti – napominju iz potrošačkih udruga. Zato je i tržišna inspekcija ovih dana na terenu i provodi pojačane ciljane inspekcijske nadzore posebnih oblika prodaje pod nazivom Black Friday ili Crni petak, potvrđuju iz Državnog inspektorata.

– Poseban naglasak stavljen je na trgovce koji obavljaju trgovinu na malo odjećom i obućom, tehničkim uređajima i slično, odnosno trgovce koji u velikom opsegu oglašavaju Crni petak – ističu te dodaju kako se ponajprije nadziru odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje isticanje cijena proizvoda, posebni oblici prodaje te u vezi s tim nepoštena poslovna praksa trgovca u odnosu prema potrošačima.

– Trgovac je u skladu sa zakonom dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu u razdoblju od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje – objašnjavaju. Neslužbeno doznajemo kako je neisticanje najniže cijene u zadnjih 30 dana uz trenutačnu cijenu, uz obračun popusta očitavanjem koda na blagajni, jedan od najčešćih propusta. No apsurdno, ali istinito – za reklamu s tvrdnjom kako su negdje popusti do 50 ili 70% – dovoljna su i svega dva artikla na tolikom popustu. Još nema zbirnih podataka o prekršajima, izvidi su još u tijeku. No lani su u istoj akciji u 148 inspekcijskih nadzora utvrđene 32 povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača. Predviđene kazne za pravnu osobu – trgovca su od 1327,23 do 1990,84 eura te 663,61 do 1990,84 eura za fizičku osobu.

