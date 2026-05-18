Ljubitelji fileka i ove godine imaju svoj dan u Garešnici - Tripe Fest posljednje vikenda svibnja

Privlačnost je fileka za neke neodoljiva, a izgleda da takvih nije malo. U Garešnici se ove godine održava 5. Međunarodni Tripe Fest na kojem će vještinu u kuhanju popularne iznutrice odmjeriti čak 28 ekipa iz nekoliko susjednih država a ima mjesta za još sedam. Kao i protekle četiri godine, Tripe Fest održat će se u zaista odličnom Restoranu Kod Bake čiji će eksterijer ovaj puta prigodno ponijeti ime – Trg Špek Fileka.

Foto: Rene Karaman

– Pozivam vas sve da dođete na Međunarodni Tripe Fest koji se događa povodom Dana grada. To je zaista jedna lijepa manifestacija koja okuplja brojne natjecatelje i brojnu publiku čime se promovira naš grad. Tako bih pohvalio i zahvalio se Zdravku i Danijeli koji svojim trudom i kvalitetom doprinose promociji našeg grada. Svojim entuzijazmom promoviraju našu kuhinju i naš grad a nagrada Simply the Best koju su dobili za festival je priznanje za takav trud, rekao je gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija na tiskovnoj konferenciji povodom 5. Međunarodnog Tripe Festa koja je održana također u legendarnom restoranu Mitnica na zagrebačkom Černomercu.

Doista, Kod Bake je vremenom postala lokalna gastronomska institucija ponajviše zbog kuhanja Danijele Andri koja upravo od fileka zna napraviti prava čuda. Tako će biti i ove godine na Tripe Festu, a o kakvoj se kuhinji radi mogli su probati i diviti joj se filmske zvijezde poput Cate Blanchett i Chrisa Pinea za lanjskog snimanja na Podgariću. Restoran Kod Bake dobio je nagradu Simply The Best koja se od 2010. godine dodjeljuje za inovativnost, kreativnost, kvalitetu i unapređenje turističke ponude, dobio je nagradu Ugostiteljski objekti s ponudom hrane i dodatnim sadržajima dok je Tripe Fest ove godine dobio istu nagradu za Najbolji turistički događaj a gdje izabran među čak 400 nominiranih. Restoran je ove godine dobio i nagradu Dana Okusa Hrvatske turističke zajednice – Srce tradicije.

- Svaki dan kuhamo tripice, volimo ispitivati, raditi druga jela s tripicama, druge recepture. I to nas je dovelo do ideje da organiziramo kuhanje koje je sada, u svojoj petoj godini i jubilarno kao što je i priznato ne samo u Hrvatskoj nego i međunarodno. Dolaze nam ekipe iz Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, kao i domaće. Znači, 30. svibnja na Dan grada Garešnice, najmanje 30 ekipa kuha na Trgu Špek Fileka kuhaju – špek fileke! Nadamo se da će svi biti zadovoljni festivalom koji zapravo traje tri dana, od dočeka natjecatelja, pripreme pa do kuhanja, kaže Zdravko Andri dodajući kako nije bez razloga što je Kod Bake postao sinonim za fileke.

Svaka prijavljena ekipa dobiva kilogram luka i dva kilograma junećih fileka, pa neka pobijedi najukusniji! Uz podršku tamburaša, kuha se tri sata, a žiri u sastavu: Branko Ognjenović, Radovan Subin, Vladimir Jurić, Rene Karaman te Domagoj Jakopović Ribafish, proglasit će pobjednika nakon zajedničkog kušanja. I ove godine će se na dan festivala na meniju Bistroa Kod Bake naći tri jela od tripica a goste, kojih nikada nije malo, nakon događaja uveseljavat će glazba na koncertu Andreje Šušnjare.