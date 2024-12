Izgleda moderno i privlačno, vrlo solidno vozi na cesti i izvan asfalta te i dalje nudi najbolji omjer uloženog i dobivenog

Treća generacija Dacije Duster jedan je od najznačajnijih noviteta pristiglih na naše tržište 2024. godine. Popularni Duster je šesti najprodavaniji model u Hrvatskoj koji obožavaju privatni kupci, ali i poslovni kupci kojima je potreban sposoban 4x4 automobil po povoljnijoj cijeni. Godinama je 4x4 verzija Dustera automobil koji voze hrvatski HGSS-ovci u svojim akcijama spašavanja. Upravo smo novu generaciju Dustera imali priliku isprobati u 4x4 inačici. Za razliku od dosadašnje verzije s 4WD pogonom koja je dolazila uz dizelski motor, u novoj generaciji Duster 4x4 dolazi isključivo u blago-hibridnoj benzinskoj verziji, dok dizelaša više uopće nema u ponudi. Pokreće ga trocilindarski 1,2-litreni benzinac sa 130 KS i 230 Nm okretnog momenta. Mnogi će odmah kritizirati što više nema popularnog 1,5 dCi sa 115 KS koji se pokazao odličnim u Dusteru. S pravom, rekli bismo, budući da je Duster s dizelašem opčenito bio robusniji i čvršći, no nakon testa možemo reći da benzinac sasvim solidno mijenja dizelaša. U gradskoj vožnji, vožnji po otvorenoj cesti, u terenskoj vožnji i na autocesti do 140 km/h benzinac je jednako dobar, pa i nekim segmentima i bolji od dizela. Performanse su zapravo vrlo solidne - 9 s do stotke i maksimalna brzina od 180 km/h. Motor vuče poletno i uglađeno u svim režimima vožnje, a vrlo dobro se slaže i uz 6-brzinski ručni mjenjač čije su brzine sada drugačije proračunate nego kod dizela pa prva brzina više nije u funkciji reduktora. I s potrošnjom u prosjeku od 7,1 l/100 km za 4x4 automobil bili smo vrlo zadovoljni. U gradu treba računati na oko 8 l/100 km.

Foto: Mladen Milčić

Na terenu je i dalje odličan, pogotovo s obzirom na cjenovni razred, a novost je sustav automatskog spuštanja niz strminu bez kočnice. I dalje koristi 4WD pogon koji je moguće zaključati u omjeru 50:50 kada je izvan asfalta najsposobniji. Udaljenost od tla je 21,7 cm, a prilazni kut veći je od 30°.

Dacia je s trećom generacijom Dustera napravila veliki dizajnerski iskorak i Duster sada zaista iz svih kuteva izgleda atraktivno. Dimenzije su izmijenjene minimalno, jer su se nakon 2,5 milijuna primjeraka od 2010. godine pokazale idealnima. Dužina je ostala 4,34, širina od 1,81 m veća samo za centimetar, dok je visina od 1,66 m manja za tri centimetra. Čak je i međuosovinski razmak kraći za 1 cm i broji 266 cm, no u kabini je više mjesta nego ranije. Uz prtljažnik koji prima 456 litara,a preklapanjem naslona stražnjih sjedala raste na 1548 litara.

Foto: Mladen Milčić



U unutrašnjosti je Duster sada mnogo moderniji. Tu su 7-inčna digitalna instrumentna ploča i novi 10,1-inčni multimedijski sustav, a korištenje je jednostavno i brzo. U opremi Extreme dolazi i uz bogatu opremu poput bežičnog spajanja s CarPlay i Android Auto aplikacijama, kao i dva USB-C uređaja + 12V utičnica. Extreme oprema donosi i robusniji i off-road dojam uz 17" alu naplatke, plastične zaštitne obloge, tamna stražnja stakla, modularne krovne nosače i retrovizore u boji bakra.

Početna cijena 4x4 verzije jest 24.900 eura, a uz bogatiju Extreme opremu kojom je bio opremljen testni primjerak stoji 26.700 eura.