Cocktaili, gin-tonici, rum-cole, spritzevi... organska rješenja koja će pasati i veganima. Punch Club je ljetni hit

Ponijeti sa sobom svoje omiljeno piće, imati ga spremnog pokraj sebe jer nikada ne znaš kada će novi tulum, nekako tako razmišljaju današnji mladi. Ili barem mi stariji tako mislimo. Čini se da nismo jedini jer ponuda je miksoloških gotovih proizvoda, gin tonica ili koktela u limenkama ili bocama sve je veća na policama domaćih dućana. Iskreno, nismo pobornici svakog od njih, iako ima sjajnih. No odnedavno je u tom društvu nešto bitno drukčije. Pod etiketom Punch Club pronaći ćete ručno rađene organske pripravke poput gin tonica, negronija, mojita, limoncello spritza… bez konzervansa i s 30 posto manje šećera. I s oznakom veganskog pića na bočici, a neki od njih su i bezalkoholni. Kako smo probali sve iz palete koja doista nije mala, možemo reći da se radi o ukusnim i vrlo laganim pićima interesantno osmišljenog pakiranja i koncepta.

Mladi vole i biti t i zdravi, odnosno nisu skloni previše alkohola, a ova pića to jamče. Odluka da se ipak ide na bočice je zbog toga što se na policama ovakvi proizvodi obično nalaze u limenkama, teško bi bilo istaknuti se, što je razlog koji je teško pobiti. Bočice su odlično dizajnirane, svaka se etiketom jako razlikuje od one druge što je za ovako široku paletu iznimno bitno. Možete provjeriti i sami, pića su već na policama jednog velikog trgovačkog lanca. Ono što bi mladima trebalo biti najvažnije jest da su pića u cijelosti od organskih sastojaka, dakle bez umjetnih pojačivača aroma ili okusa. Nismo osjetili da tako nije, čak niti nako nekoliko bočica. Što je ključno ovdje jest da je riječ o proizvoima niske kalorične vrijednosti, mladima je to izuzetno bitan podatak. Mi malo iskusniji provjerili smo kako su ovi proizvodi osmišljeni u Estoniji doista odgovaraju okusu 'originala'.

Vjerujemo kako svi znaju kakvog otprilike okusa treba biti gin tonic, pa slobodno isprobajte odgovara li i ovdje sve vašim iskustvima. I na primjeru alkoholnog i na primjeru bezalkoholnog, imaju ovdje oba. Moscow Mule ili Negroni? Da, to bi bilo to, a lagano za piće i također u bezalkoholnoj verziji. Nije ovo sve, totalni hit za ljeto gotovo sigurno će biti bag-in-box cocktaili. Naviknuli smo se na vina u takvim pakiranjima, mogli bismo odmah nabrojiti pet izvrsnih, no kokteli su nam nešto novo. Ali, opet, ako se na vratima iznenada pojavi ekipa, nema se vremena miješati jedan po jedan Mojito ili Sex on the Beach, pa imati ovakvo rješenje pri ruci rješava sve. I pri tome je Sex on the Beach doista to što piše, izvrstan, pitak, sjajne recepture. Ovakvih bag-in-boxeva ima čak šest. Uz Sex on the Beach tu je i Cosmopolitan, Gin Sour Grapefruit, Pina Colada, Passionfruit Mojito, Mai Tai. Sve je već dostupno u Kauandu te na online platformama Wolt, Bazzar i Tipsy.hr. Možda nije nezanimljivo spomenuti da je ova sjajna estonska etiketa potaknuta i sredstvima Europske Unije.