Pivska preporuka

Češku Sibeeriju upoznali smo prije deset godina, sretni smo što se vratil

Autor
Zoran Vitas
14.11.2025.
u 17:39

Doista izvrsna piva dolaze iz Praga, u kojem već više od 11 godina dvoje Rusa vodi pivovaru Sibeeria, i treba ih kušati

Najprije kuriozitet. Neovisna pivovara iz Praga smještena je u prostorima nekadašnje tvornice ČKD što je proizvodila i tramvaje koje još možemo vidjeti na ulicama Zagreba. No to je otprilike jedino što povezuje nekadašnju Češku, odnosno njezinu proizvodnju raznih robusnih strojeva, i ovu pivovaru jer u Sibeeriji rade doista sjajna piva, koja možete kušati i u nas. Očito, Ruslan je iz Rusije, pivovaru, zajedno s pripadajućom pivnicom Beergeek Bar, drži s partnericom Olgom Romanovom. Oni su neki od mnogih Rusa koji su odlučili napustiti sadašnju Rusiju te su započeli posao s craft pivom u zemlji koja je ponajprije poznata po lagerskim pivima. U ovih 11 godina, pivovara je osnovana 2014., dobrano su nagrizli taj dojam jer su piva doista odlična. Od doista sjajne NEIPA-e Chromatic Chameleon, koja je prepuna hmelja, Citre, Motueke, Rakau Hop Kiefa, pa doista šibaju kojekakve tropske arome, a okus i pitkost podjednako su upečatljivi. Ili Lollipop, West Coast IPA u kojoj su obilne količine Citre i Mosaica pa imamo voćnih aroma u kojima se jasno osjete tropsko voće i citrusi, a sve završava gorčinom dovoljnom da vas potakne na sljedeći gutljaj. Sjajno je vidjeti kako se neovisna pivovara održala cijelo desetljeće u zemlji lagerskih piva, koja i mi jako dobro poznajemo, a također imamo sličan rezultat, craft i ovdje opstaje unatoč istovjetnoj tradiciji.

Ključne riječi
craft pivo

