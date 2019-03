Meganove dinamične linije ovaj francuski kompakt čine podjednako atraktivnim i modernim kao kad je tek stigao na tržište. U najnovijem smo ga izdanju isprobali s poželjnim benzinskim Tce motorom koji razvija 140 konjskih snaga. Vozne osobine francuskog kompakta i dosad su bile među boljima u klasi, no s ovim agregatom pod prednjim poklopcem Megane na cesti naprosto briljira. Na pritisak papučice gasa reagira trenutačno, ubrzava glatko i hitro. Uglađeni motor izvanredno surađuje s preciznim ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. U prosjeku deklarirano troši 5,5 l/100 km, nama je trošio litru više.

Kad se kombinaciji doda odlično podešen ovjes, isprobani je Megane dušu dao za dinamičnu vožnju. Kroz zavoje klizi glatko, s lakoćom. Živahnim ubrzanjima i agilnošću kojom reagira na pomak upravljača mami na žustriju vožnju. Istovremeno, valja imati na umu da je to ‘običan’ Megane, a ne kakva sportska inačica. U skladu s tim, uglađen je i udoban u svakodnevnoj vožnji, prikladan za ležernu vožnju od točke A do točke B. Smiren koliko mu je i vozač smiren. Prostora za obiteljsku uporabu ima dovoljno. Straga je malo skućenije za tri odrasle osobe, no ako je u kombinaciji (barem) jedno dijete gužve neće biti. Materijali su kvalitetni, kao i završna obrada. Zvučna izolacija također je za pohvalu.

Vrhunska prednja sjedala u kombinaciji tkanine i umjetne kože pružaju odličan bočni oslonac. Intens razina opreme, među ostalim, donosi multimedijski sustav R-Link 2 sa 7-inčnim dodirnim zaslonom, preslikavanje aplikacija s mobitela na zaslon vozila, Multi-Sense sustav, automatski dvozonski klima-uređaj, radio, USB, Bluetooth, stražnje parkirne senzore, LED dnevna svjetla C oblika, maglenke, kromirani završetak ispušne cijevi, el. preklopive i grijane retrovizore, el. otvaranje prozora. Renault Megane stoji od 122.900 kuna, a cijena testnog primjerka zajedno s dodatnom opremom iznosi 160.485 kuna.

