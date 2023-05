Kupovao je dio po dio i sam složio kultni američki motor: 'Maštao sam tri desetljeća o njemu'

Blještavi crveni američki Indian Scout 101 veselo "brunda" u zagrebačkom Maksimiru, umalo da ne razgovaraju njegova dva cilindra. Jedan je od najstarijih motocikala u voznom stanju u našoj zemlji. Povijest na dva kotača se i dalje kotrlja Zvonimirovom... Inače, riječ je o kultnom američkom motoru koji je bio Harley – prije Harleya. Bio je Scout 101, skoro prije cijelo stojeće, strah i trepet razbojnika, newyorška policija njime je hvatala zločeste, pa i ručica gasa je na lijevoj strani jer su u desnoj držali pištolj ili palicu za zaustavljanje.

– Sam sam ga složio! Cijelog. Pa tko to radi? Zamislite da krenete automobil slagati tako da nabavljate dio po dio... I uspio sam! Maštao sam tri desetljeća o tome da ga imam, zaljubio sam se u taj motor još u ranim dvadesetima. I odonda ga želim. Jedan mi je promakao u Večernjakovu malom oglasniku, no nikako da se pojavi neki drugi. Na kraju, nisam više želio čekati, pa život će proći, i krenuo sam u akciju – ponosno govori vlasnik Željko Lončar (57) pa nastavlja:

– Cijena gotovom motoru je astronomska, ide i do 50 tisuća eura. To nisam mogao izdvojiti, pa sam krenuo nabavljati dio po dio. Stari su to motori, tko će naći dijelove stoljeće stare... Dijelovi su stizali čak i iz Australije! Prvo sam kupio šuplje kućište mjenjača bez zupčanika, prednji kotač došao je iz Grčke, blokovi i dijelovi mašine iz Kalifornije, rama je iz Češke, zadnji kotač iz Poljske, a dijelovi kotača iz Mađarske. Mjenjačku kutiju našao sam u Kozari boku! Čovjek je dao oglas na Njuškalo i zvao sam ga iste večeri u ponoć. Da sam ja čekao, netko drugi ne bi, nema čekanja, takvi se dijelovi rijetko, ako i ikada pojave. Mjesecima sam popravljao svaki dio, osam godina sam ga slagao, trećinu dijelova sam radio sam po nacrtima poput kutije za alat, one za akumulator, držače, nosače, pa i upravljač je stigao tek desna polovica iz SAD–a, a lijeva je bila nepostojeća. Trebalo je izraditi i prihvate za komande. I eto pretprošlo ljeto napokon sam po kvartu napravio prvi krug, a danas je napokon tip-top! – govori Lončar.

Kako se vozi?

– Scout je toliko stabilan na ulici, da bi i danas prošao, kao i onda, zid smrti! Ni vertikalni kružni zid nije mu problem. Teško se priviknuti, jer kvačilo je na lijevoj nozi, pa u vožnji treba biti jako koncentriran. Vozim se, ali oprezno. Nama motoristima je vožnja Indiana komplicirana. Ali, zvuk je prekrasan, dubok, ima dva cilindra koja rade po nekom neobičnom režimu, kao da se međusobno svađaju. Zvuk je milina, to je to što sam oduvijek htio čuti na motociklu!

Indian je bio Harley prije Harleya?

– Tako je, dugo vremena su proizvođači Harley–Davidsona bili ljubomorni, jer na svim utrkama Indian je bio brži. Bila je to i starija firma, vrlo jednostavan motocikl, ali ga nisu smjeli kopirati, pa su na počecima imali problema kako će ga dostići. Primjer je što su dva cilindra kod Indiana smještena pod 42 stupnja, a Harley je morao ići na 45 stupnjeva. Jasno je da čim su cilindri bliže, da motor ljepše radi i dobiva veću snagu.

Koje ste sve motore vozili?

– Kao klinac sam na Tomosu išao čak i na more 1980. godine, prošao od Trsta do Zadra. Tomos automatic 3m, Tomos 15 SLC, Tomos Electronic 90. A ni Indian u garaži nije sam, tu su i britanski BSA S 28 iz 1928., njemački DKW NZ 350 iz 1942., BMW R25/3 iz 1955., BMW R26 iz 1956., Honda CB 750 F iz 1983., Honda VFR R iz 1986., pa i Fiat 500c iz 1950. godine. Zgodna je priča ovog najstarijeg, njemačkog DKW–a, koji je prodao njemački vojnik domaćima kada je bježao iz naše države. Vlasnici su mi pričali da se čak i Alojzije Stepinac s čovjekom koji je kupio motor svojedobno vozio po Krašiću, ali to je tek priča.

Voze li i vaši kod kuće motore?

– Supruga Nataša je instruktorica u autoškoli, sjajno vozi, ima i A kategoriju, sin Ivan je na Ducatiju, s kćeri Andreom slažem Zastavu 750, a najmlađi sin Fran, on je bacio oko na Indiana. Njega itekako zanima!

Koliko može potegnuti Indian?

– 100 kilometara na sat bez problema.

Uskoro će stoti rođendan Indian Scoutu, kako ćete ga proslaviti?

– Vožnjom po kvartu! A ako će ga tko paziti i maziti, može on voziti još stotinu godina bez problema!

Indian Scout 101 radio se od 1928. do 1930. godine u američkom Springfieldu, a modeli newyorške policije imali su dvije kazaljke, osim one bijele na kilometar-satu, bila je i crvena koju je bijela gurala, i kada bi zaustavili prebrzo vozilo pokazali bi onom koji je jurio točno koliko je išao. U svojoj ga je kolekciji imao i kultni glumac Steve McQueen, koji je glumački sinonim za autoutrke, a njegov je Indian Chief iz 1947. godine, dakle gotovo dvadeset godina mlađi od onog koji vozi Željko Lončar, prodan na aukciji za 143.750 dolara.

– Vozio ga je i Brad Pitt u filmu, a znamo da je jedan u kolekciji imao i naš Đuro Gavrilović. I susjed Gregor Povšić ima također Scouta, a on je svog pronašao na tavanu jedne zgrade u Zvonimirovoj. Danas ga drži u dnevnoj sobi, a i ja razmišljam kako bih mogao iz dnevnog boravka pomaknuti bakin klavir i ubaciti na njegovo mjesto Indian Scout – kaže Lončar.

