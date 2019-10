Želite zamijeniti registarske pločice i zadržati oznaku? Provjerite koliko će vas to stajati

Već dvije godine u Hrvatskoj imamo nove registarske pločice za motorna vozila s oznakama Europske unije. Vlasnici vozila nisu obvezni mijenjati svoje stare tablice koje u lijevom dijelu nemaju oznaku EU već bijelo polje. Ali, što ako se tablica ošteti ili je dotrajala i vlasnik vozila ju želi promjeniti? Ili, ako vlasnik automobila naprosto želi tablice s oznakama Europske unije? Tada će, pojasnili su nam iz MUP-a, vlasnik automobila imati dvije mogućnosti.

Promjena prometne dozvole

– Ako vlasnik želi izdavanje registarske pločice s istom oznakom, izdaje se registarska pločica s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi) te je njezina cijena propisana u iznosu od 278 kuna. Cijena novih “redovnih” registarskih pločica je 65 kuna, s tim da su iste već izrađene i vlasnik vozila ih dobiva prilikom registracije vozila u stanici za tehnički pregled vozila nasumičnim redoslijedom, odnosno nema mogućnost odrediti koju će brojčanu i slovnu oznaku imati – kažu u policiji i objašnjavaju:

– Ako vlasnik vozila traži zamjenu oštećene registarske pločice koja je bila izdana na ranijem obrascu, odnosno bez oznake Republike Hrvatske u plavom pravokutniku na lijevoj strani registarske pločice, može dobiti registarsku pločicu s istom oznakom, ali ista mu se ne može izdati na ranijem obrascu, nego isključivo na novom obrascu s oznakom Republike Hrvatske na lijevoj strani registarske pločice i njena je cijena 278 kuna. Želi li vlasnik zamijeniti oštećenu registarsku pločicu novom, odnosno pločicom koja nema istu oznaku, izdat će mu se novi par registarskih pločica (dakle ne samo jedna registarska pločica osim u slučaju vozila za koje se izdaje samo jedna registarska pločica, npr. motocikl), i njihova cijena iznosi 65 kuna. U suprotnom, odnosno ako želi istu oznaku, cijena je 278 kuna, jer bi to bile registarske pločice po narudžbi. Ako se mijenja registarska oznaka, obavezno se mora promijeniti i prometna dozvola te vratiti ranije izdane registarske pločice.

Plaća se narudžba tiskanja

Dakle, želite li zamijeniti svoju dotrajalu tablicu s istom oznakom koju ste do sada imali morat ćete platiti izradu tablica po narudžbi što stoji 278 kuna, a ako se odlučite za nove tablice s drugim oznakama to će vas stajati 65 kuna. Ali, trebate imati na umu da ćete u slučaju da se odlučite na promjenu registarske oznake morati izvaditi i novu prometnu dozvolu što će vas stajati još 100 kuna te uz dodatnih 20 kuna za izdavanje tablica dolazimo do 185 kuna. I na cijenu od 278 kuna treba dodati još 20 kuna za izdavanje tablica pa tu dolazimo do 298 kuna za zamjenu pločica s istim oznakama. Isto će vas stajati zamjena ako želite zadržati svoje stare oznake koje ste birali s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom. Želite li proći jeftinije ili platiti 113 kuna više i zadržati svoje stare oznake, to morate odlučiti sami.

Izabrani brojevi i slova za 278 kuna, a oznaka 'po izboru' čak 2000 kuna Želite li posebne registarske pločice s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), primjerice svoju brojčanu oznaku datuma rođenja i svoje inicijale, to će vas stajati 278 kuna. Zamjena za takvu oštećenu registarsku pločicu košta 166 kuna po komadu. A oni koji žele još posebniju registarsku pločicu “po izboru”, primjerice, ako želite umjesto brojčanih i slovnih znakova napisati na tablicu svoj nadimak ili ime svoje tvrtke to će vas stajati 2000 kune (za par), a zamjena za oštećenu pločicu po komadu košta 340 kuna.

