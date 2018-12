Želite na skijanje, a nemate adekvatan auto? Evo koliko će vas stajati najam vozila

Planirate ići na skijanje s obitelji ili s većim društvom, a nemate automobil ili vam se vaš automobil ne čini prikladan za zimske uvjete, bez obzira na to nedostaje li vam u njemu putničkog ili prtljažnog prostora ili jednostavno niste sigurni želite li se njime otisnuti na put u planine u kojima se očekuje snijeg i led na cesti, najam vozila se nameće kao rješenje vaših problema. Zbog toga smo istražili koliko će vas stajati najam automobila.

Cijena, dakako, ovisi o klasi automobila koji želite rentati, a s obzirom na to da na skijanje rijetko tko ide manjim automobilima A i B segmenta, ne možete računati na minimalne cijene u rent-a-car poslovnicama. Počnimo odmah s na papiru skupljim varijantama, ali ako se podijele troškovi, zapravo povoljnim rješenjima kojima se okreće sve više skijaša. Ako na skijanje idete u većem društvu, kombi vozilo čini se pametnim rješenjem jer, osim što se u njemu mogu prevesti do devet osoba, u kombi stane i više prtljage i skijaška oprema, koja se ne treba posebno prevoziti na krovu automobila (što je dodatni trošak najma ili kupnje krovnih nosača ili kutije). Ali, treba uzeti u obzir da kombi troši više goriva od putničkog automobila i da su cestarine i vinjete za njega skuplje. Međutim, kada se svi ti troškovi podijele na putnike, ispast će jeftinije nego da se na put išlo s dva osobna automobila.

Evo kako se domaće zvijezde provode na skijanju:

Cijene i uvjeti najma vozila kod brojnih iznajmljivača nisu jednaki pa je potrebno dosta istraživanja, najbolje je telefonski, i čitanja uvjeta da se dođe do najpovoljnije opcije. Izdvojili smo dva automobila pogodna za odlazak na skijanje i donosimo cijene najma kao orijentir. Primjerice, najam kombija Opel Vivaro s devet sjedala na sedam dana početkom siječnja u hrvatskom skijaškom tjednu u jednoj od naših najvećih rent-a-car tvrtki stoji 3656,17 kuna (522 kn po danu) uz samo osnovno osiguranje i u tom slučaju se na kreditnoj kartici rezervira depozit od 17.000 kuna (najveći udio u šteti je 13.764 kn) a ostali iznos je depozit za najam jer se kod njih najam plaća nakon vraćanja vozila. Ako se, pak, ugovori puno osiguranje bez udjela u šteti, cijena najma raste za 306 kuna dnevno, odnosno cijena za sedam dana najma je 5799, 92 kuna. Ali, depozit se u tom slučaju smanjuje na 7500 kuna.

Kod rent-a-car tvrtki koje unaprijed naplaćuju uslugu najma depozit je mnogo manji, u konkretnoj ponudi oko 2000 kuna. Ako nikad niste unajmljivali vozilo i ne znate kako posluju rent-a-car tvrtke, vjerojatno ćete se iznenaditi koliko je u tom naizgled jednostavnom poslu uvjeta i malih slova koje se trebaju proučiti. Ne trebate se bojati jer normalno je da se najmodavci osiguravaju da će im usluga najma i eventualna šteta biti uplaćena. Stoga pitajte sve što vas zanima pri najmu vozila kako poslije ne bi bilo nesporazuma.

Prije svega, mnogi iznajmljivači automobila, kao uostalom i većina trgovaca, oglašavaju najnižu cijenu najma po danu, ali uz dodatne naknade i troškove ta cijena nekad nije najpovoljnija. Stoga dobro proučite što se sve plaća ili nazovite za pojašnjenje te nakon toga usporedite cijene kod različitih rent-a-car kuća. Gotovo sve rent-a-car tvrtke uvjetuju kreditnu karticu za depozit, odnosno kako bi se osigurali za naknadu štete i ostale moguće troškove. Postoje manje tvrtke koje iznajmljuju vozila i uz depozit u gotovini, a i kod njih se u posljednje vrijeme može naći sve bolja ponuda vozila.

I još jedan primjer da se moraju čitati mala slova. Većina u najam daje vozilo s punim spremnikom goriva pa se tako vozilo mora i vratiti. U suprotnom naplaćuju i 20 kuna po litri koja nedostaje i uslugu točenja goriva i do 200 kuna. Vozači u dobi od 18 do 20 godina plaćaju naknadu za mlade vozače u iznosu od 76,50 kuna po danu najma s maksimalnom naknadom od 765 kuna po najmu. Istu naknadu plaćaju i vozači u dobi od 71 do 80 godina, dakle 76,50 kuna po danu najma s maksimalnom naknadom od 765 kuna po najmu.

Zbog čega se traži depozit od 7500 kn i za mali automobil Mnogima nije jasno zbog čega moraju kreditnom karticom ostaviti depozit, odnosno banka zamrzava određeni iznos novca. Iznos ovisi o kategoriji vozila i o širini ugovorenog osiguranja. Primjerice, ako ugovorite samo osnovno osiguranje, depozit će i za najmanji automobil biti oko 7500 kuna jer mora pokriti vaš udio u mogućoj šteti, ali ako ugovorite dodatno osiguranje, depozit se smanjuje. Iznajmljivači obično nude tri paketa: osnovni, zatim srednji koji većinom pokriva oštećenje kotača, stakla i podvozja te puno osiguranje, tzv. full kasko, koje pokriva sve štete i u tom slučaju depozit je samo oko 1000 kn (za mali auto), što pokriva gorivo ili parkirne kazne.

Preporučuje se platiti dodatno osiguranje, već i ogrebotina 1500 kn Najniža cijena najma svakoga privuče, ali dobro odvagnite hoćete li uzeti baš najjeftiniju ponudu ili vam se više isplati doplatiti dodatno osiguranje. – Za bezbrižno putovanje plaćanje dodatnog osiguranja koje pokriva sve štete svakako je preporuka, pogotovo ako se automobil uzima na kraći rok. Primjerice, za 135 kuna dnevno izbjegavate eventualno plaćanje štete do 7500 kuna – pojašnjava nam Hrvoje Mikolaci iz zagrebačke rent-a-car tvrtke Dollar Thrifty. S druge strane, za ogrebotinu na jednom segmentu karoserije obično se naplaćuje oko 1500 kuna.

Pogledajte video o prometnim kaznama - stiže stroži zakon o sigurnosti u prometu: