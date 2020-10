Zbog povrata robe kamioni 73 puta prijeđu udaljenost od Zemlje do Marsa

E-trgovina sve je popularniji način nabave proizvoda među potrošačima, kako u svijetu tako i u našoj zemlji. Kupci su prepoznali očite prednosti: ne moraju putovati radi željene robe, tražiti parkirališno mjesto blizu prodavaonice, gubiti vrijeme i ne moraju prekidati svoje uobičajene aktivnosti kako bi izdvojili vrijeme za kupnju. Stope rasta online trgovine visoke su u mnogim zemljama regije. Rumunjska je zabilježila najveći rast prometa online trgovine u 2019. godini, od 30,3%. Bugarska je porasla za 29,71%, a sjeverna Makedonija za 27,83 posto. Stopa rasta broja online kupaca najviša je u Hrvatskoj koja je zabilježila 26,88% porasta u 2019. godini, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na 11,25% za cijelu istočnu Europu, pokazuje europsko RetailX ecommerce istraživanje.

Prema brojkama njemačkog Udruženja za e-trgovinu i prodaju na daljinu, potrošači su samo u Njemačkoj od travnja do lipnja 2020. godine na kupnju preko interneta potrošili 20,2 milijarde eura. To je gotovo tri milijarde eura više nego tijekom istog razdoblja prošle godine. Međutim, procvat narudžbi imao je i negativnu stranu: pružatelji usluga prijevoza tijekom isporuka u Europi i SAD-u svake godine prelaze oko 60 milijardi kilometara – i gotovo 17 milijardi kilometara prevozeći vraćenu robu. Potonja brojka jednaka je kao 73 putovanja od Zemlje do Marsa. Poražavajuć je i podatak da se u prosjeku svaki četvrti kamion upotrebljava za vraćanje robe, čime se ispušta otprilike 1,5 milijardi kilograma ugljikova dioksida. Stoga je jasno zašto EU nameće obvezu proizvođačima kamiona da povećaju napore sudjelovanja u smanjenju emisije tog štetnog plina. Do 2025. svi će proizvođači morati smanjiti emisije za 15 posto u odnosu prema prosječnoj vrijednosti u 2019. godini. Ta se brojka mora smanjiti za čak 30 posto do 2030. godine. Prema Continentalu, gume mogu imati važnu ulogu u postizanju tih ambicioznih ciljeva. Ključni je čimbenik pritom otpor kotrljanja. On ima velik utjecaj na potrošnju goriva koja je izravno povezana s emisijama ugljikova dioksida. Dakle, odabir pravih guma jednako je koristan za okoliš kao i za vozače.