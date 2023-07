Zbog krivog ulja do 3000 eura kvara na motoru

Kako izbjeći kvarove na automobilima? Netko će se našaliti pa reći da ih je najbolje ostaviti u garaži, no tada automobil gubi smisao. Redovito održavanje, štoviše, stručno redovito održavanje, može riješiti niz problema. U Suzukijevu autoservisu Antares na zagrebačkoj staroj Samoborskoj provjerili smo što se sve može spriječiti, prije nego se mora liječiti, i to upravo jer ga vodi čovjek koji je autoritet za pitanja automobila i automobilizma. Damir Bruner jedan je od rijetkih Hrvata, štoviše može ih se nabrojiti na prste ruke, koji je sudjelovao na kultnoj i najtežoj utrci – Dakar.

– Danijel Šaškin bio je za volanom 2009. godine, prvi put kada je Dakar preselio iz Afrike u Argentinu i Čile, a ja sam na suvozačkom sjedalu sjedio s gedorama... – kaže Bruner, pa se prisjeća tog pothvata, sudjelovanja na utrci s koje se neki ni ne vrate kući, jer je glava neprestano u torbi.

– Pucale su nam poluosovine, zbog visokih temperatura u pustinji pregrijavali motori, odlazili razni nosači, grub je to teren, a u kabini je više od 60 Celzijevih stupnjeva, nema klima-uređaja. Vratio sam se sedam kilograma lakši. U dva smo navrata mijenjali gas-sajlu zbog pijeska... A sjećam se kako nas je na startu u Buenos Airesu ispratilo 1,2 milijuna ljudi. Bili smo mi i treći na Europskom prvenstvu u Češkoj, vozili i utrku Lisabon – Portimao... Otkad sam bio klinac, popravljao sam automobile, a u reliju sam još od doba Jovice Palikovića i ekipe – kaže šef Antaresa. Važno je što govori, jer zna što priča. Napopravljao se automobila i automobila, u najnemogućijim uvjetima. Idemo na kvarove, zašto ovlašteni servisi imaju prednost pred onima po kvartovskim garažama?

– Sve ide u prilog odlaska u ovlašteni servis, pa čak, što mnogi sumnjaju, ide i – cijena. Često je jeftinije održavati automobil s originalnim dijelovima nego sa zamjenskim. No, idemo redom. Mi u ovlaštenim servisima uvijek imamo najnovije informacije iz tvornica. Uzmite primjer motornog ulja. Nekad je, primjerice, za određeni Suzuki išlo ulje 5W–30, a kako se i ulja razvijaju, sad su u tvornici zaključili kako će motor duže trajati ako se koristi primjerice ulje 0W–20. I sad vi dođete kod nekog mehaničara, koji tu informaciju jednostavno – nema. A on, ionako, svima stavlja recimo 10W–40. Dakako, za svaki motor je drugačija priča, ali neovlašteni serviseri nemaju nikakve podatke i mogu napraviti veliki problem – govori Bruner.

Pokazuje na certifikate u radionici i objašnjava kako svi automehaničari redom odlaze na doškolovanja u Mađarsku u Esztergom, ne bi li naučili sve novosti o servisiranju Suzukijevih modela:

– Vratimo se na cijenu, nerijetko puta su ovlašteni servisi jeftiniji od onih neovlaštenih. Mi koristimo kvalitetnije dijelove, pa izračunajte isplatili se kupiti originalne dijelove koji su pet puta skuplji ili one zamjenske koji su deset puta lošiji. Ako su diskovi na Suzukiju, recimo, trajali 100.000 kilometara, kupite li originalne, trajat će opet sljedećih 100.000 kilometara. Često dođu klijenti, pa kažu kako im neoriginalni već nakon 10.000 kilometara cvile. I ako su jeftiniji, na kraju se takvi dijelovi jednostavno ne isplate. Usto, na redovnim servisima imate i godinu dana garancije na sve što se mijenjalo.

I mehaničari u Antaresu objašnjavaju:

– U redovitim servisima mijenjamo ulje, filtere zraka kabine, filtere ulja i filtere goriva. Često mijenjamo i ulje u kočnicama jer ono s grijanjem i vremenom gubi viskozitet. Pregledavamo ovjes, kočnice, a srećom tu je Suzuki zaista žilav, pa rijetko treba što popravljati.

Kolika se šteta može napraviti neadekvatnim održavanjem?

– Evo, samo vam krivo ulje u motoru, a tu ste tek nešto malo uštedjeli, može napraviti i kvar do 3000 eura na motoru. Cijena rada po satu često je manja nego kod neovlaštenih servisera. Negdje ona može biti 35 eura po satu, a kod nas nije ni 30 eura. Može se dogoditi da i 10 eura više plaćate radni sat u kakvoj garaži nego u ovlaštenom servisu.

Koje su još razlike u cijenama dijelova?

– Originalne pločice, evo u kunama, su 800 kuna, a zamjenske 200 ili 300. No, te zamjenske potroše vrlo brzo diskove, gotovo da ih istokare, pa imate novi problem. Uzmimo i softver. Svaki put radimo i update, odnosno ažuriranje softvera, a samo time neki auti troše i pola litre manje goriva. Jednostavno jer se softver u tvornici usavršavao posljednjih godina. Pa nije isto kakav je bio 2020. ili danas, kada je model već godinama na tržištu, pa je još usavršen. Usto, u servis se klijent uvijek može vratiti, ima garanciju. Zna se dogoditi i da kolege koje neovlašteno servisiraju, svojim neznanjem, jer ne mogu znati sve o svim automobilima, ogule recimo žice na generatoru. I to radi veliku štetu. Opet je tu oko 3000 eura. Da o hibridima i ne govorimo, to je često vrlo opasno popravljati bez originalne opreme.

Gasite li često vatru nakon nestručnih servisa?

– Pomaže nam povijest računa, da vidimo što je sve rađeno. Kad dođe automobil star deset godina, bez servisne povijesti, ne znamo što je mijenjano. OK, serviser golim okom vidi je li remenje dobro, može tu pronaći mnoge stvari, ali kako će prepoznati je li ulje staro 10 ili 40 tisuća kilometara? Ako nema dokumentacije, tu je problem... I to bi svatko trebao sačuvati, jer olakšava život i sebi, kao vlasniku, i nama koji se brinemo da njegov automobil što duže vozi i da se ne kvari. Uostalom, da budemo posve otvoreni, i nama u Suzukiju je problem servisirati, recimo Volkswagen. Znamo sve o Suzukijima, ali kod ostalih vrsta automobila provest ćemo puno više vremena jer svaki je priča za sebe. Kako možemo znati ide li na neki drugi automobil filter goriva na 30.000 ili 60.000? To znaju dečki iz VW–a. Najsigurnije je, gotovo i najjeftinije, kad automobil servisira onaj tko ga zna u dušu.

Što su još benefiti odlaska u ovlašteni servis?

– Ako samo jedan 'šaraf' dobro ne 'dihta' na tisuću automobila, besplatno će ih u ovlaštenim servisima zamijeniti svima na tom modelu. Dolaskom u ovlašteni servis, svatko može dobiti obavijest o tome. Tko ne dolazi, nije – informiran, pa ne vozi ni ispravan automobil. A vozači mogu zaribati i na najjeftinijim dijelovima. Eto, kod starog Jimnyja, kod promjene uljnog filtra – originalni stoji 12 eura, a zamjenski osam, dakle riječ je o razlici od dvije kave s mlijekom u kafiću – može se zaribati automobil. Smanjiti mu vrijednost, jer eto on je baš osjetljiv na taj dio. Dakle, najpametnije je doći u servis koji zna sve o vašem automobilu – kažu mehaničari u Antaresu.