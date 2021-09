Otkad je prometa, postoji i nadzor, odnosno postoje i oni koji prate da sve bude u skladu sa zakonom. Kako napreduje tehnika, tako su na prometnicama sve manje fizički prisutni policajci, no to ne znači i da se manje prati i nadzire što se na tim cestama radi. To sve više obavljaju uređaji samostalno. Nije novost da je čitava Hrvatska premrežena fiksnim kamerama za nadzor prometa, odnosno prije svega za nadzor i kontrolu brzine.