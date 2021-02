Zamjenu baterija na oko 82.000 električnih vozila Hyundai će platiti oko 5,57 milijardi kuna

Hyundai mora opozvati 82.000 električnih automobila diljem svijeta i zamijeniti im baterije, jer ih se 15 zapalilo. Iako je zahvaćen relativno mali broj automobila (uzmemo li u obzir globalnu prodaju vozila), ukupan trošak bit će oko 900 milijuna dolara (oko 5,57 milijardi kuna), jer je trošak po vozilu oko 11.000 dolara, odnosno više od 68.000 kuna. To je jedan od najskupljih opoziva u povijesti autoindustrije, vjerojatno i najskuplji. Mnogi, naime, ne otkrivaju javno cijene popravaka koje na vozilima moraju odraditi, zapravo ih većina to ne otkriva, ali tako visoki troškovi opoziva po vozilu iznimno su rijetki.

Zamjena čitave baterije na električnom automobilu krajnja je mjera koja zahtijeva sličnu količinu posla i troškova kao zamjena cijelog motora s unutarnjim izgaranjem. U povijesti su zabilježeni tek rijetki opozivi kod kojih je trebalo zamijeniti čitav motor automobila. Jedan je od njih opoziv 785 sportskih automobila Porsche 911 GT3 iz 2014. godine. Porsche nije objavio troškove tog opoziva. No, zbog same cijene automobila, Porscheov je opoziv sigurno po vozilu stajao više od Hyundaijeva. S druge strane, tada je u opoziv bilo uključeno manje primjeraka automobila, pa je ukupan trošak bio manji.

Od zvučnijih opoziva u povijesti je zabilježen i onaj koji je nedavno pogodio automobile General Motorsa. Zamjena zračnih jastuka Takata stajala ih je 1,2 milijarde dolara, ali to je obuhvatilo 7 milijuna vozila, što znači da je trošak po automobilu iznosio manje od 200 dolara (1240 kn). Kako je za CNN izjavio Mike Held, direktor automobilskog sektora u konzultantskoj tvrtki AlixPartners, prosječan trošak opoziva tijekom posljednjih deset godina iznosio je oko 500 dolara (3100 kn) po vozilu.

- Sigurnost i trajnost baterija bit će sve važniji, ako proizvođači automobila žele izbjeći velike troškove opoziva zbog baterija, poput onih kakvi su zadesili potrošačku elektroničku industriju – rekao je Mike Held.

Dodatni je problem što proizvođači automobila velikom većinom ne proizvode baterije za svoje električne automobile. Tek je nedavno Daimler krenuo u tom smjeru, a inicijativa o zajedničkoj proizvodnji baterija na europskom tlu, za automobile namijenjene europskom tržištu, još je u povojima. Koronakriza je dodatno osvijestila problem ovisnosti europske autoindustrije o Kini, jer su se prije nego sa zatvaranjem svojih tvornica zbog virusa suočili s usporavanjem proizvodnje zbog nedostatka dijelova koji su pristizali od kineskih dobavljača. Razvoj vlastite proizvodnje baterija dugotrajan je i skup proces, pa danas velikim većinom imamo baterije koje stižu iz nekoliko vanjskih izvora, od dobavljača. Stoga će vrijeme pokazati ima li još repova, odnosno je li problem baš u baterijama i ima li takvih baterija i u vozilima drugih proizvođača. Zasad se spominje samo Hyundai, konkretno njegovi modeli Kona Electric i, u manjoj mjeri Ioniq EV.

- Još uvijek nemamo službenu informaciju od Hyundai Motor Companyja o tom eventualnom opozivu, niti smo dobili popis zahvaćenih šasija. Svaki zahvat na bilo kojem tipu Hyundai električnog vozila, što uključuje i eventualnu zamjenu baterije ili njezin popravak, ako je potrebno, u Zagrebu će obaviti Tehnička služba Hyundai Hrvatska - odgovorili su nam iz domaćeg zastupništva Hyundaija.

U Hrvatskoj je 2020. prodano 111 primjeraka Hyundai Kone Electric i još pet Ioniqa. Ove godine na našem su tržištu prodali jedan električni automobil. Iz Hrvatske, dakle, automobili neće masovno na zamjenu baterija – siromašno smo tržište, pa se skupi električni automobili kod nas još ne kupuju u velikom broju – no globalno je ovo velik i skup problem. Baterije u Hyundaijevim električnim modelima inače su koncipirane tako da se u slučaju kvara ne moraju mijenjati čitave, već se mijenja samo modul u kojem se nalazi neispravna ćelija.

No, kako je u pitanju generalni opoziv modela, a ne pojedinačni kvar, van iz automobila morat će čitava baterija. Trošak Hyundaijeva opoziva još jednom pokazuje ranjivost automobilske industrije u situaciji kad – pritisnuti europskom regulativom o emisijama ispušnih plinova – moraju prijeći na električni pogon.

Baterije su još uvijek ekstremno skupe, iako su danas osjetno jeftinije nego što su bile prije pet godina. One su i dalje najskuplji dio električnog automobila i njihova cijena kreće od 60-70 tisuća kuna. Očekuje se da će cijene baterija za električne automobile u godinama pred nama dodatno padati, pa bi time i sami automobili trebali postati jeftiniji. Naime, električni su automobili u osnovi jednostavniji od onih pokretanih benzinskim i dizelskim motorima, imaju manje dijelova i zahtjevnih sklopova.

Iz Hyundaija su utvrdili da je do požara – u kojima nije bilo ozlijeđenih, jer su se automobili većinom zapalili dok su bili parkirani – vjerojatno došlo zbog kratkog spoja u ćelijama baterija. Trenutačno s proizvođačem baterija, tvrtkom LG Energy Solutions, pregovara oko toga koja će tvrtka snositi troškove opoziva. No, pregovori neće biti laki, jer LG Energy Solutions tvrdi da su njihove baterije ispravne i da je do greške došlo u procesu njihova montiranja u automobil.