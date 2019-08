Za one koji žele biti ekološki osviješteni, a trebaju prostran auto

Mitsubishi već neko vrijeme nudi veliki SUV model Outlander u PHEV izdanju, a za ovu je godinu taj model dobio redizajnirano, tehnički dorađeno izdanje. Outlander PHEV za pogon koristi sklop 2,4-litrenog benzinskog modela od 135 KS i dva elektromotora. Jedan je smješten sprijeda, a riječ je o izvedbi od 82 KS i 137 Nm maksimalnog okretnog momenta, te je zapravo generator. Straga je nešto snažniji elektromotor od 95 KS i 195 Nm. Sklop je to koji djeluje dosta dobro, bez nekih iznenadnih situacija. Uz potpuno napunjenu 13,8 kWh litij-ionsku bateriju napona 300 V, putno računalo pokazuje doseg do 57 kilometara. Za skeptike, provjerili smo je li to moguće. Da, uspjeli smo postići navedeni doseg. Doduše u vrijeme kada nije bilo potrebno koristiti klima-uređaj. Uz uključeni klima-uređaj doseg se smanjuje za barem sedam kilometara.

Na kućnu utičnicu 5,5 sati

Da se 80 posto baterije napuni na brzoj punionici (50 kW) uz CHAdeMO priključak potrebno je malo više od pola sata. Tada se punjenje prekine, a želite li napuniti bateriju do kraja trebate ponoviti postupak priključenja na punionicu te pričekati dodatnih 15-ak minuta. Za korištenje obične javne punionice potrebno je kupiti dodatni kabel (3649 kn), a tu treba oko 3,5 sata da se baterija u potpunosti napuni. Kućna utičnica iziskuje barem 5,5 sati. Za što veću učinkovitost potrebno je vozačevo sudjelovanje u vožnji te igranje s jačinom rekuperacijskog kočenja pomoću polugica smještenih iza upravljača vozila odnosno putem B moda na ručici mjenjača.

2,4-litreni benzinac sa 135 KS

Kad se baterija potpuno potroši, do izražaja dolazi 2,4-litreni benzinac od 135 KS čija se potrošnja u gradu kreće oko sedam litara, a na autocesti može biti i veća od 15 litara. Putnička kabina je prostrana i udobna, uz 463 litre prtljažnika. Iako osnovni, Intense paket opreme nudi zavidnu razinu luksuza. Početna cijena je 312.900 kuna, a tome valja dodati još 5000 kuna za metalik boju te 3649 kn za dodatni kabel.