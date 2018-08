Za blato i grad: luksuzni Mercedesov kamionet na bazi Nissana

Volkswagen je prije nekoliko godina s Amarokom učinio veliki iskorak i pick-up automobile približio privlačnim širem broju kupaca, a Mercedes je s novom X-klasom, svojim prvim kamionetom, nastavio trend i pick-up vozila učinio dostupnim za premium kupce.

Nije tajna da je X-klasa rađena na bazi Nissan Navare, koja u zadnjoj generaciji ima mnogo SUV vozačkih značajki te je uz spomenuti VW Amarok najudobniji pick-up na tržištu, koji je najsličniji značajkama osobnih automobila prema vozljivosti i udobnosti.

Ali, Nijemci su Navaru značajno obradili i dodali joj luksuzni predznak.

A ne pretjerujemo kada kažemo da se X-klasom upravlja jednostavno i izrazito je udoban, a vrlo je dobar vozački osjećaj i na otvorenoj cesti pa čak i u zavojima (straga multi-link ovjes), dakako, za veliki kamionet dugačak 534 cm s 2,5 m2 tovarnog prostora i nosivošću većom od tone. Uglavnom, za jedan pick-up odlično.

Žilavi 2,3-litreni dizelaš

A u unutrašnjosti pravi luksuz. Cijela armatura obložena je kombinacijom fine smeđe kože i drvenih detalja, a istom su kožom obložena udobna sjedala te mesnati upravljač (crna koža). Ima i preuzetih detalja iz Navare, ali, recimo, infotainment sustav je Mercedesov uz klasični intuitivni središnji tablet koji nije osjetljiv na dodir.

Pogon je, naravno, 4Matic na sve kotače uz mogućnost zaključavanja stražnjeg diferencijala i uz odignutost od tla od 22,2 cm makadamski terenski izazovi X-klasi nisu nikakav problem. Može se birati između 5 načina rada – Eco, Comfort, Sport, Manual i Off-road, pri čemu nam se najviše svidio “comfort”, koji nudi zaista odličnu udobnost. Bez obzira što ima masu od 2,2 tone, to se ne osjeća pretjerano zbog odličnog Nissanovog 2,3-litrenog turbodizelaša sa 190 KS i 450 Nm okretnog momenta koji se odlično nadopunjuje s 7-brzinskim automatikom.

Za zahtjevnije V6 motor

To je apsolutno dostatno za X-klasu u svim režimima vožnje, a uz to je i štedljiv – izmjerili smo prosjek od 9,3 l/100 km. Za one željne još veće snage uskoro stiže u ponudu i V6 motor.

Početna cijena s ovim motorom i automatikom jest 310.275 kuna, dok s najjačim paketom opreme Power kojeg smo testirali košta 370.136 kuna. Uz još bogatu dodatnu opremu cijena se penje na 422.350 kuna.

