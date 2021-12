VW gradi šest gigatvornica baterija u Europi. Može li nam Rimac pomoći?

Volkswagen grupa objavila je da je osnovala novu europsku tvrtku koja će objediniti sve aktivnosti vezane za proizvodnju baterija za električne automobile, od prerade sirovina pa do razvoja Volkswagenovih baterija za njihove automobile. Strategija njemačkog automobilskog diva je stjecanje što ranije neovisnosti u nabavci baterija od dalekoistočnih proizvođača baterija o kojima su, baš kao i većina drugih proizvođača automobila, trenutačno ovisni. Sve to radi se u cilju ispunjenja nove strategije ‘New Auto’, kojom Volkswagen grupa želi postati vodeći svjetski proizvođač električnih vozila.

Trenutačno na razvoju baterija u Volkswagen grupi radi 500 zaposlenika iz 24 zemlje u njemačkom Salzgitteru, no planovi u bližoj budućnosti su brzo širenje tog dijela poslovanja. Volkswagen je u tu svrhu zaposlio donedavnog globalnog šefa razvoja baterija Applea, Južnokoreanca Soonho Ahna koji je prije bio zaposlen u Samsungu i LG-u, dok će financije u Salzgitteru voditi Kai Alexander Müller koji je dosad radio u Barclays Investment Bank u Londonu. Volkswagen je najavio gradnju šest gigatvornica u Europi koje bi opskrbljivale rastuću potražnju za baterijskim ćelijama unutar VW grupacije. Proizvodnja baterijskih ćelija u Salzgitteru trebala bi početi 2025. godine. U početnoj fazi, tvornica bi trebala imati godišnji kapacitet od 20 gigavat sati, što se planira udvostručiti na 40 gigavat sati u kasnijoj fazi. Sveukupno, ulažu dvije milijarde eura za izgradnju i rad gigatvornice Salzgitter do početka proizvodnje, a tamo će raditi 2500 ljudi. U Salzgitteru će biti razvoj, planiranje i kontrola proizvodnje, odnosno centar za baterije Volkswagen grupe.

Za dvije nove tvornice baterija koje bi se trebale otvoriti do 2027. godine Volkswagen grupa već ima planirane lokacije. Jedna će biti u Španjolskoj, a druga u Istočnoj Europi. O točnim će lokacijama biti odlučeno u prvoj polovici 2022. godine. Najizglednija država za izgradnju gigatvornice baterija u Istočnoj Europi jest Češka, za koju, dakako, lobira Škoda kao dio Volkswagen grupe, a najveće šanse imaju još Slovačka, Mađarska i Poljska, koje imaju snažnu autoindustriju. Hrvatska u prvom krugu odabira lokacija ima malo šanse, no Volkswagen najavljuje da će do 2030. otvoriti još dvije gigatvornice baterija. Na valu uspjeha Rimac Automobila, koji je ove godine postao značajni partner VW grupe kroz zajedničko upravljanje Bugattijem, mogli bismo dobiti pravu priliku da privučemo veliku investiciju u Hrvatsku. Dakako, država se pritom mora dobrano potruditi jer, kako je rekao glasnogovornik Volkswagena, pri odabiru lokacije uzet će se u obzir uvjeti u zemlji, gospodarsko okruženje, strategija e-mobilnosti i okvir subvencija.

Šesta lokacija već je poznata – Švedska. Švedski start-up Northvolt AB – u kojem Volkswagen ima oko 20 posto udjela – gradit će tvornicu u Skellefteåu na sjeveru Švedske. Tamo će se proizvoditi baterijske ćelije za premium automobilski segment počevši već od 2023. godine. Sve ove aktivnosti vezane su uz planove Volkswagen grupe za koje kažu da je najopsežnija električna strategija u globalnoj automobilskoj industriji. U sklopu nje će u sljedećih pet godina Volkswagen uložiti oko 52 milijarde eura u razvoj i proizvodnju novih električnih vozila.