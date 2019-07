Vožnja autocestom do rujna deset posto skuplja. Uz kartice i ENC do 40% jeftinije

Vožnja hrvatskim autocestama ponovno je poskupjela no to nam ustvari i nije novost. Riječ je o istom onom, sada već tradicionalnom sezonskom poskupljenju kojem smo imali prilike svjedočiti već nekoliko godina, a koje za cilj, dakako, ima prikupljanje što je moguće veće količine novca. Veliku većinu prometa našim prometnicama u ljetnim mjesecima, i u transportnom i u financijskom smislu, generira turistička vožnja, odnosno potrošnja, pa je tako i ove godine na snagu stupilo desetpostotno povećanje cijena za pojedine kategorije vozila na prometnicama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka – Zagreb (ARZ).

Poskupljenje je na snagu, inače, stupilo 15. lipnja, a potrajat će do zadnjih sekundi 14. rujna, nakon čega će se cijene vratiti na dosadašnje. Povećanje cestarine pritom se odnosi na skupine vozila I.A (motocikli, motorni tricikli i četverocikli), I. (motorna vozila s dvjema osovinama, visoka do 1,90 metara) i II. (motorna vozila s dvjema osovinama visoka više od 1,90 metara, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kilograma; te motorna vozila s dvjema osovinama visoka manje od 1,90 metara, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnoga vozila). Na III. i IV. skupinu se ne primjenjuje, baš kao i prethodnih godina.

Kategorije obuhvaćene ovim poskupljenjem, dakle, čine više od 90 posto svih vozila koja se u ljetnim mjesecima kreću ovim autocestama, a 40 posto ukupnog prometa na našim autocestama ostvaruje se u ljetnim mjesecima. Prihodi od cestarine na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka – Zagreb od početka godine do 10. lipnja premašili su 1,1 milijardu kuna, što je 5,3 posto više nego u isto vrijeme lani. Ovim prometnicama istovremeno je prošlo oko 22 milijuna vozila, milijun više nego u istom razdoblju prošle godine. A što je s mogućnostima plaćanja?

Osim gotovine i bankovnih kartica, sve hrvatske autoceste, dakle spomenute HAC-a i ARZ-a, ali i one drugih koncesionara (Bina Istra, Autocesta Zagreb – Macelj) svojim korisnicima nude i druge metode naplate, uključujući pretplatne i pametne kartice te uređaje za elektroničku naplatu (ENC). Konkretni benefiti za vozače koji se odluče za takve načine plaćanja su višestruki, od popusta do jednostavnosti korištenja i bržeg prolaza, što je posebno važno baš u razdoblju pred nama, no pritom treba voditi računa o tome što točno vozač bira i plaća, i za koje točno autoceste. Konkretno, vožnju do Macelja ne može se platiti putem ENC-a koji su izdale Hrvatske autoceste, pa na to treba pripaziti.

HAC

ENC uređaj može se koristiti kao elektronički medij za plaćanje cestarine na prometnicama A1, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11, D425 (Ploče – Karamatići) i na D102 naplatnoj postaji za Krčki most, dakle i na autocesti Rijeka – Zagreb te na Istarskom ipsilonu, ali uz uvjet otvorenog Bina Istra ENC računa.

Popusti ovise o odabranim modelima, odnosno pretplatnim paketima, a mogu iznositi 13,04, 30,43, 21,74 ili 33,48 posto. U ponudi je i mjesečna pretplatnička karta koja daje mogućnost neograničenog broja vožnji tijekom mjeseca, a za I. i II. skupinu računa se na način da se iznos cestarine pomnoži s 36, uz odobreni popust od 10%.

ARZ

Osim ENC uređaja koji pokriva iste prometnice kao što je navedeno kod HAC-a, ARZ nudi mjesečne pretplatne karte koje se za I. i II. skupinu vozila također izračunavaju po istom principu, na način da se iznos cestarine pomnoži s 36 (za most Krk 24 prolaska), uz odobreni popust od 10 posto. Cijena godišnje karte izračunava se množenjem s 360 prolazaka (za Krk 240), a u ponudi je i Smart kartica koja nije vezana uz kategoriju vozila te služi kao sredstvo plaćanja cestarine na čiji se iznos odobrava popust od 21,74%.

BINA ISTRA

Koncesionar Istarskog ipsilona također podržava iste ENC uređaje koji vrijede i na prometnicama koje pokrivaju Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka – Zagreb. U prodaji svojim korisnicima nudi mogućnost odabira četiri paketa prema njihovim konkretnim potrebama, od ENC Plusa (za one koji često putuju i traže maksimalni popust) pa do, primjerice, ENC-a Tunel Učka (za one koji svakodnevno prolaze kroz tunel).

AZM

Autocesta Zagreb – Macelj, osim plaćanja cestarine gotovinom i bankovnim karticama svojim korisnicima pruža još i mogućnost korištenja Smart AZM kartice, odnosno beskontaktne kartice za prolaz automatskim naplatnim linijama s popustom od 25 posto za I. i II. skupinu vozila (minimalna uplata 200 kuna). Osim toga u ponudi su i tzv. Karte 40, koje vrijede za 40 prolazaka, uz 40 posto popusta i valjanost 40 dana, s tim da se neiskorišteni iznos na njima ne vraća korisniku.