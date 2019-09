Vozio 100 na sat i ostao u nevjerici ugledavši što se događa u vozilu pored njega

Snimke koje prikazuju vozače u snu tijekom vožnje u Teslinim automobilima sve se češće pojavljuju na internetu. Novu je snimio Amerikanac Dakota Randall, a na njoj se vidi kako vozač i suvozač spavaju tijekom vožnje na autocesti pri brzini od 100 kilometara na sat.

- Ostao sam u čudu kad sam ih ugledao. Vozio sam pored njih, a vozač je spavao pognute glave. Ruke mu nisu bile na volanu. Trubio sam im, ali nisu reagirali. Izgledali su kao da trebaju ići kući i ravno u krevet - rekao je Randall.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it). Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

Teslina vozila imaju sofisticirani autopilot koji upravlja vozilom ali iz tvrtke upozoravaju kako vozači moraju biti budni te držati ruke na volanu. Dodaju da je autopilot namijenjen vozačima koji su spremni preuzeti vožnju u bilo kojem trenutku i da to ne znači da vozilo samo može voziti.

Ujedno, ako vozač makne ruke s volana, na nadzornoj ploči vozila pojavljuje se vizualno upozorenje praćeno zvučnim signalom.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4