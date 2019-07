Vozimo se ugodno, brzo i besplatno, s taksistima se borimo za punjač

Najslađe je kad u gradskoj vožnji do vas brzo dojuri neki vozač koji očito smatra da smetate, pa stane kraj vas, turira motor na semaforu i priprema se za start. A vi mu, s električnim Renault Zoe automobilom samo u prvih 50 metara pokažete što je ubrzanje. Takvi odmah odustanu od jurnjave, nekako im nije ugodno nakon početnog poraza projuriti pored auta na struju koji je u gradskoj vožnji nenadmašan po jednostavnosti vožnje uz automatski mjenjač, ali i u ubrzanjima do 60 km/h zbog okretnog momenta od 220 Nm (kod Renault Zoe R90) od samog starta.

Straga komforno i visokima

Zoe se vozi vrlo ugodno i dinamično unatoč masi od 1,5 tone. Baš zbog baterija smještenih u podnicu izuzetno dobro leži na cesti pa se može voziti i sportski. Vrlo je hitar i osnovni model s 92 KS (4,1 s od 0-50 km/h, 8,6 s do 80 km/h), a nudi se i snažniji sa 108 KS, dok će se nova generacija nuditi i sa 135 KS. Maksimalna brzina mu je 135 km/h.

Zoe je za 408 cm dug automobil B segmenta vrlo prostran, a razlog tome je međuosovinski razmak od 259 cm. Mjesta i na stražnjoj klupi dovoljno imaju i visoki ljudi, a prtljažnik prima 338 litara - skoro kao klasičan kompakt.

Paket baterija kapaciteta 41 kWh vrlo je respektabilan i uz potrošnju od 15 kWh (što se relativno lagano može postići i ljeti, uz uključen klima-uređaj) domet mu je 273 km s jednim punjenjem. Mi smo bez problema uz nešto laganiju vožnju napravili 292 km, što je već kilometraža s kojom se može na duži put, a u gradskoj vožnji jamči da do punionice ne morate danima. Najveći broj vozača dnevno vozi do 50 km, pa punjenje jednom do dva puta tjedno ne predstavlja pretjerani problem. Dakako, minus električnih automobila jest što treba planirati kada, gdje i koliko dugo će trajati punjenje baterija. A zbog još uvijek relativno slabe infrastrukture morate biti dobro informirani.

Poželjna garaža s utičnicom

Za normalnu svakodnevnu uporabu problema neće imati onaj tko ima garažu i Zoe puni preko noći, može i na običnu kućnu utičnicu na koju se 41 kWh baterija “do vrha” puni dugih 25 sati, ali većinom nikad baterija nije potpuno prazna. To će vas po noćnoj tarifi stajati 27,3 kune, odnosno pri potrošnji od 15 kWh/100 km samo 6,67 kuna na 100 km (po dnevnoj tarifi 14,25 kn na 100 km).

Ali, barem automobil možete ostaviti na punjaču preko noći, dok na javnim punionicama - na kojima se Zoe ako mu je baterija sasvim prazna puni 2 sata i 40 minuta (model s brzim punjenjem do 80% za 65 minuta) - gdje je punjenje još uvijek većinom besplatno, to nije pristojno. U Zagrebu ih još uvijek ima dovoljno bez obzira na sve više električnih automobila, pogotovo taksi vozila. A upravo taksisti najviše koriste javne punionice, pa se zna dogoditi da stignete na punionicu i treći ste u redu. Tada trebate odlučiti hoćete li čekati ili potražiti neku drugu slobodnu utičnicu. Renault Zoe R90 stoji od 256.400 kuna, a ako ‘uhvatite’ državni poticaj od 80.000 kuna platit ćete ga 176.400 kuna.