Vozili smo najbolji električni auto na svijetu: petmetarska coupe limuzina od 2,3 tone čini se lagana kao perce

Porsche je lani predstavio Taycan, svoj prvi električni automobil. Napokon smo imali priliku sjesti za njegov upravljač u sklopu ‘Porsche Experience 2020’ događaja, koji za vlasnike i zaljubljenike u kultne njemačke automobile nudi isprobavanje svih najnovijih modela. I možemo reći da je impresivan, daleko najbolji električni auto na tržištu. S obzirom na reputaciju i cijenu, očekivano. No, osjećaj za volanom Taycana, petmetarske četverovratne coupe-limuzine, zaista je kao u pravom sportskom automobilu.

Možda nije kao u legendarnoj 911-ci, ali nije ni daleko od toga. Taycanova masa od 2,3 tone činila se kao perce dok smo krstarili zagorskim bregima u koloni u kojoj su bili i 911 Turbo S, Panamera Turbo S E – Hybrid, Cayenne Coupe GTS te 911 4S Cabrio.

Dopala nas je najsnažnija Turbo S verzija s maksimalnom snagom od 761 KS (overboost) i okretnim momentom od 1050 Nm (uz Launch Control). I dok su drugi stvarali privlačnu buku, u Taycanu muk. Samo kad se prebaci u Sport+ mod vožnje iz zvučnika diskretno dolazi umjetan prigušen sportski zvuk benzinca, tek da vas podsjeti da pripazite, jer je papučica gasa osjetljiva, a ubrzanja strelovita. Uz pomoć Launch Controla, koji smo isprobali na stazi u Novom Marofu, do stotke stiže za 2,8 s, desetinku sporije od 650 kg lakšeg 911 Turbo S modela.

Jednako impresivno je i međuubrzanje - 1,7 s od 80 do 120 km/h. Najveća brzina je 260 km/h. Ali, sva ta ubrzanja bila bi suhoparna bez pravog sportskog doživljaja koji Taycan nudi u vožnji zavojima. Pogon na sve kotače, ali i upravljanje na svim kotačima te nisko težište, niže nego na modelu 911, daju mu ležanje u zavojima kao u bolidu. I kočnice su fascinantne, zaustavljaju teškaša brzo i sigurno.

Taycan je pravi električni sportaš koji može biti i obiteljski, ako to baš želite. S baterijom kapaciteta 93,4 kWh službeni domet je 408 km. U malo jačem ritmu potrošnja nam je bila 27,4 kWh/100 km, dakle sigurnih 330 km. Na brzom DC punjaču snage 50 kW do 80% kapaciteta puni se 93 minute, a za duže putovanje s električnim autom uvijek treba napraviti plan. Cijena? Konkretni koji smo vozili uz dodatnu opremu stoji 1,378.664 kuna. Ako niste milijunaš, tu vam ni državni poticaj od 80.000 kn neće mnogo pomoći. Oni sretnici koji si ga mogu priuštiti, svakako imaju našu preporuku. Početni model 4S s 530 KS koji do stotke stiže za četiri sekunde i juri do 250 km/h stoji 861.323 kuna. U Taycanu nam nije nedostajao prepoznatljivi Porscheov zvuk, baš smo se nekako navikli na bešumna ubrzanja.

No, onda smo sjeli u 911 Turbo S i 3,8-litreni 6-cilindarski benzinac je iza nas započeo svoju ariju. Radi se o modelu 991, lani pridošloj 8. generaciji kultne 911-ice u najsnažnijoj standardnoj Turbo S verziji sa 650 KS i 800 Nm okretnog momenta. Potpuno modernizirana unutrašnjost donosi mnoge funkcije, a ono što oduševljava je preglednost i jednostavnost korištenja. Dvije trećine instrumentne ploče zauzimaju analogni brzinomjer i središnji obrtomjer, dok je lijeva strana digitalna – mogu se mijenjati prikazi, primjerice, navigacijski prikaz, potrošnja goriva, modovi vožnje...

Središnji zaslon također donosi mnoštvo funkcija, dok su fizičke kontrolne tipke tu za najbitnije funkcije. Ručica 8-stupanjskog PDK automatskog mjenjača je minijaturna, a brzine se mogu mijenjati i manualno putem polugica iza upravljača. Bitne tipke su i na upravljaču, a tu je i okrugli selektor drive modova. Za običnu vožnju najljepše je odabrati "normal" mod, dok se u "sport" modu, a pogotovo u "sport plus" modu 911 Turbo S pretvara u brutalnog sportaša.Dovoljno je reći da Turbo S do stotke stiže za 2,6 s, a maksimalna brzina iznosi 330 km/h.

Šteta što je staza u Novom Marofu, gdje smo isprobali ispaljivanje pomoću Launch Controla u Taycanu i kratku slalom vožnju u najmanjem ali možda i najzabavnijem Porscheovu modelu Caymanu (najpovoljniji Porsche 718 Cayman s 300 KS stoji od 640.389 kuna), prekratka, a na javnim cestama, razumije se, nismo mogli isprobati puni potencijal ne samo 911 Turbo S modela nego i ostalih Porschea. Potrošnja? Ako nekog zanima,14,1 l/100 km na ruti od oko 200 km na kojoj se promijenilo 10-ak vozača. Cijena 911 Turbo S modela iznosi 2.364.813 kuna.

Vrlo slično iskustvo, samo nešto manje radikalno nudi i 911 4S (450 KS, 530 Nm), kojeg smo vozili u Cabrio izdanju i isprobali spuštanje krova pri 60 km/h. Cijena je ipak nešto povoljnijih 1,845.420 kuna. Početni model "elfera", Porschea 911 Carrera Coupe s 385 KS košta 1,226.589 kuna.

A tada stižemo i do "civilnih" Porsche modela, onih za svaki dan, što nikako ne znači da su ti automobili obični, naprotiv, vrlo su posebni i nude vozački užitak na svakom kilometru. Konkretno, vozili smo najmoćniju Panameru u ponudi - Turbo S E-Hybrid sa 680 KS i 850 Nm okretnog momenta.

Pokreće je 4,0-litreni bi-turbo V8 snage 550 KS uparen s električnim motorom snage 136 KS. Paket litij-ionskih baterija kapaciteta 14,1 kWh omogućuje potrošnju od 2,9 l/100 km kad su baterije pune uz 50 km dometa samo na struju. Još bitnije, ubrzanje hibrida jest munjevito – samo 3,4 s do stotke, dok je maksimalna brzina 310 km/H. Vožnja je uglađena i tiha, vrlo jedinstvena u svijetu poslovnih limuzina sa sportskim performansama. Početna cijena Panamere Turbo S E-Hybrid jest 1,652.674,95 kn.

Posljednji, ali ne i zadnji, model koji smo vozili jest uz Macana najtraženiji Porscheov model Cayenne u GTS verziji. SUVomanija nije zaobišla ni kupce Porschea i tako već 17 godina, od kad se Cayenne pojavio na tržištu. U trećoj generaciji više nema dizelaša koji su bili najpopularniji donedavno, ali ima hibridnog modela koji nudi 340 KS po početnoj cijeni od 829.388 kuna.

Mi smo imali priliku voziti GTS model kojeg pokreće 4-litreni benzinski motor s 460 KS i 620 Nm okretnog momenta. SUV dugačak 492,9 cm do stotke uz Chrono paket stiže za 4,5 s, a juri do 270 km/h. Konkretni GTS kojeg smo vozili košta 1,525.202 kuna, a za početni Cayenne GTS treba izdvojiti 1,174,443 kune.