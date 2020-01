Vozači, oprez! Ovaj dio automobila sve je češće na meti lopova

Na tržištu paladija, rudija i platine okreće se veliki novac, a potražnja za tim materijalima sve je veća.

Znaju to dobro i kradljivci zbog kojih je u porastu broj krađa katalizatora iz automobila. Naime, katalizator sadrži upravo te skupe materijale pa su automobili i ostala vozila sve češće na meti. S obzirom na to da je riječ o predmetu koji stane u običnu torbu, puno ga je lakše ukrasti od samog automobila.

Jedna osiguravajuća kuća u Velikoj Britaniji bilježi povećanje prijava na krađu katalizatora u vozilima – i to deset puta, uspoređuju li se siječanj i listopad 2019. godine, piše HAK Revija.

Do katalizatora lopovi lako dolaze budući da ih je jednostavno izrezati i odvojiti od ostatka ispušnog sustava. Već su se javili neki vozači kojima su katalizatori otuđeni dvaput ove godine. Inače, katalizator pomaže konvertirati štetne plinove iz motora, odnosno osigurati čišći ispuh, no kradljivci iz njega vade paladij, sivobijeli žilavi metal koji dobro apsorbira vodik pa se zato koristi kao katalizator. Cijena za uncu paladija danas iznosi od 1300 do 1500 dolara pa ni ne čudi što su baš katalizatori na meti lopova.

