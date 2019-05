Već ste skinuli zimske gume, a trebate voziti prema Lici? Evo što morate učiniti

Zimske gume s automobila većje skinula većina vozača jer datumski je 15. travnja prestala obveza vožnje na zimskim gumama odnosno s lancima u prtljažniku, spremnima za postavljanje na pogonske kotače. Još su i prije 15. travnja klimatski uvjeti u čitavoj Hrvatskoj vozače pozivali da posjete vulkanizera i zimske gume zamijene ljetnima. No, najnovija promjena vremena vratila nam je zimske temperature, u pojedinim se dijelovima zemlje na ceste spustio i snijeg, a na sklizak kolnik također valja računati tijekom kišnog dana s jutarnjim temperaturama bliskim ništici.

U Delnicama, primjerice, kiša se i jutros izmjenjivala sa snijegom. Sljeme je također dobilo snježni pokrivač.

– Nisam znao, nisam uopće gledao vremensku prognozu – zavapio je danas ne jedan vozač.

– Mladi gospodine, neznanje nije opravdanje – s punim mu je pravom odvratio prometni policajac.

Jer, iako Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da se zimska oprema na vozilima mora imati do 15. travnja, propisuje i da se treba prilagoditi uvjetima na cesti. Konkretno, vozač mora reagirati na ovakve klimatske ludorije i vratiti automobil u 'zimski mod'.

To ne znači, naravno, da mora ponovno juriti vulkanizeru kako bi na automobil vratio zimske gume. To znači da mora pratiti vremensku prognozu i informirati se o uvjetima na cestama u području kojim se namjerava voziti. Ovisno o konkretnim uvjetima, vozač u automobil treba staviti lance spremne za montiranje na pogonske kotače, ako su mu na automobilu ljetne gume u stanju prikladnom za sklisku podlogu. Ima li lošije (starije) ljetne gume s manje od 4 milimetra dubokim utorima, ne bi smio voziti cestama na koje su se vratili zimski uvjeti, konkretno poledica i snijeg. U tom mu je slučaju pametnije odgoditi putovanje, posuditi od nekoga automobil s adekvatnim gumama ili se do odredišta uputiti javnim prijevozom.

