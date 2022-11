Bahatost na vrhuncu: Pogledajte kako je vozač BMW zaobišao dugu kolonu vozila

Vozači na raznorazne načine pokušavaju izbjeći gužvu u prometu, a mnogo puta to čine na štetu drugih vozača. Snimka iz Splita koja je objavljena na stranici Prometne zgode i nezgode pokazuje iznimnu bahatost jednog vozača BMW-a.

Naime, na snimci se vidi kako je kolona vozila koja skreću ulijevo duga nekoliko stotina metara, a snima je vozač iz automobila koji se kreće trakom za ravno. Dolaskom do semafora, ispred njega se ugurao vozač bijelog BMW-a koji je čak nije ni čekao da se upali zeleno za skretanje lijevo, već je brzo skrenuo na žutom i tako došao na red prije svih onih vozila koja su čekala u dugoj koloni. Mnogi su mu to zamjerili.

- Nešto nije u redu na snimci, ovo neko namjerno radi da ocrni vozače BMW-a. Vozač BMW-a nikad ne bi dao žmigavac, pogotovo u ovakvoj situaciji - komentar je koji je nasmijao mnoge.

'Ima takav jedan redovno oko pola osam ujutro na izlazu Čulinečke na Slavonsku u Zg. Redovno obiđe u većinom praznom traku za ravno i onda se samo ubaci ispred svih za lijevo. Jer zašto bi on čekao, valjda je on bitniji od drugih...', 'Može policija po snimci otkriti tablicu i tko je to. Još krenuo prvo i na crvenom. Uzeti vozačku i zabranu bar 5 godina. Sto su drugi kreteni pa neka čekaju', 'Redovito rade živčani vozači, ništa novo', 'Bahatost je na cesti sve češća', samo su neki od brojnih komentara.