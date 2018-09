Volkswagenova mobilna radionica s elektromotorom i solarnim panelima

Volkswagen je u Hannoveru, na sajmu gospodarskih vozila, predstavio dostavnu inačicu lani pokazanog futurističkog kombija koji simpatije i titulu ikone vuče još od prvog Transportera. Asocijacija na T2, naime, zove se I.D. Buzz Cargo. Naravno, pokreće ga električni motor od 201 KS, koji snagu crpi iz litij-ionske baterije ugrađene u podnicu vozila.

Poput svog putničkog brata, i I.D. Buzz Cargo nudit će se s baterijama različite veličine, ovisno o namjeni vozila i o tome koliko je novca kupcu na raspolaganju. S obzirom na kapacitet baterije, dostavni će Buzz u realnim uvjetima vožnje, dakle po novom WLTP protokolu, između dva punjenja moći prevaliti od 330 do 550 kilometara. S baterijom od 111 kWh, doseg mu je maksimalnih 550 kilometara. Za potrebe gradskih dostava na kraćim i srednjim relacijama, kakve prevladavaju, najbolji će izbor biti baterija od 48 kWh jer se za 15 minuta može napuniti do 80 posto kapaciteta. Nadalje, na krovu modela I.D. Buzz Cargo nalazi se solarni modul čijim se korištenjem doseg ovog vozila može povećati do 15 kilometara dnevno.

U I.D. Buzz Cargo može se utovariti do 800 kilograma. Dugačak je 504,8 centimetara te je 197,6 cm širok i 196,3 cm visok. Vrata mu se otvaraju električnim putem, nakon autorizacije digitalnim ključem koji se preko pametnog telefona šalje vozilu, a kad se otvore stražnja vrata može se izvući radni stol - idealno za pokretnu radionicu koju podržavaju i ugrađene 230-voltne utičnice.

Srednje od tri prednja sjedala može se preklopiti, pa je vozaču na raspolaganju prostor za rad na integriranom računalu.

