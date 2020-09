Volkswagenov crossover na struju ID.4 s dometom od 520 km

Nakon što je prošlog tjedna na hrvatsko tržište stigao Volkswagen ID.3, Nijemci su predstavili još jedan novi električni model – ID.4. Radi se o broj većem automobilu na struju od kompaktnog ID.3 koji pripada trenutno najtraženijem segmentu kompaktnih SUV/crossover automobila.

Prodavat će se u cijelom svijetu, a početna cijena u Njemačkoj iznosi 49.950 eura.

Model ID.4 nudi istovremeno sportsku i komfornu vožnju bez ikakvih napora. Baterija pohranjuje do 77 kWh energije (neto) i omogućuje doseg do 520 km (WLTP). Smještena je ispod putničkog prostora, čime je osigurano nisko težište. E-motor koji je smješten na stražnjoj osovini razvija snagu od 204 KS – dovoljnu za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 8,5 sekundi i najveću brzinu od 160 km/h. Uz snažnu trakciju stražnjeg pogona i razmak od tla od 21 centimetra električni se SUV dobro snalazi i na manje zahtjevnom terenu.

Za model ID.4 dužine 4,58 metara upotrijebljena je arhitektura modularne električne platforme (MEB) marke Volkswagen. Ona dijeli prostor za putnike i tehniku na potpuno novi način u korist putnicima. Prostor dostupan u unutrašnjosti na razini je konvencionalnog SUV-a sljedeće više klase modela. Boje i materijali djeluju istovremeno moderno i ugodno. Prtljažnik raspolaže kapacitetom između 543 i 1575 litara, ovisno o položaju naslona stražnjeg sjedala. Program opreme modela ID.4 uključuje električni stražnji poklopac, uzdužne krovne nosače i mehanizam za vuču.

Sa svojim ID. modelima Volkswagen lansira cjelovit paket za komforno, umreženo i održivo punjenje električnih automobila pod nazivom We Charge. Ovaj paket uvijek nudi pravo rješenje – kod kuće, na putu i na dugim dionicama. Na DC stanici za brzo punjenje model ID.4 može se napuniti istosmjernom strujom za narednih 320 km (prema WLTP-u, sa 125 kW) za oko 30 minuta.