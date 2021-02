Volkswagen najtraženija marka, Fiat 500 izgurao Octaviju s hrvatskog trona

U Hrvatskoj je tijekom siječnja - po podacima agencije Promocija plus - prodano 2915 novih osobnih automobila. Manje je to od lanjskog 3631 novoregistriranog automobila, no takav je rezultat – s obzirom na okolnosti – i očekivan i razumljiv.

Najviše je automobila u prvom mjesecu ove godine prodao Volkswagen, višegodišnji lider hrvatskog tržišta, koji je zabilježio 649 prodanih primjeraka, čime drži 22,26 posto tržišta. Na drugom je mjestu marka iz iste, Volkswagen grupacije. Škoda s 372 automobila prodana u siječnju drži 12,76 posto tržišta. Na treće mjesto skočio je Fiat koji je s 246 prodana automobila zauzeo 8,44 posto tržišta. U top 10 slijede Dacia, Peugeot, Suzuki, BMW, Renault, Opel i Seat.

Fiat je na treće mjesto najprodavanijih marki skočio zahvaljujući Fiatu 500, modelu koji se sa 152 prodana primjerka progurao na čelo ljestvice najprodavanijih. S prvog je mjesta siječanjskim rezultatima izgurao Škodu Octaviju, za kojom je u siječnju posegnulo 145 kupaca. Na trećem mjestu najprodavanijih modela je Volkswagen T-Cross sa 131 primjerkom. Automobil manje na 4. je mjesto pozicionirao Volkswagen Golf. Na petom je mjestu još jedan Fiat, model Panda, koji je u siječnju prodan u 93 primjerka. Među deset u Hrvatskoj najprodavanijih modela još su Volkswagen T-Roc, Dacia Duster, Volkswagen Up i Tiguan te Seat Leon.

Pogledamo li za koji su se tip motorizacije odlučili ovogodišnji kupci novih automobila, njih 47,8 posto (1393 automobila) izabralo je benzinski motor. Dizelski agregat pokreće 34,3 posto odnosno 1001 automobil novoregistriran u siječnju. Električnih je 48, odnosno 1,6 posto. Na hrvatske su ceste stigla još 389 hibrida te 84 automobila na plin.

