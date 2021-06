VN Štajerske: Suverena pobjeda Verstappena

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull-Honda) pobjednik je utrke za Veliku nagradu Štajerske Svjetskog prvenstva vozača formule 1.

Verstappen je do pobjede stigao na suveren način, vodeći od prvog po posljednjeg kruga te je ciljem prošao sa 35.743 sekundi ispred drugog svjetskog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes), koji je pred kraj utrke otišao u boks po nove gume zahvaljujužći kojima je osvojio bonus bod za najbrži krug, dok je treći ciljem prošao Finac Valtteri Bottas (Mercedes) sa 46.907 sekundi iza pobjednika.

Verstappen je pobjedom u Štajerskoj povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu, sada ima 156 bodova, 18 više od drugog Hamiltona, a 60 više od trećeg Meksikanca Sergija Pereza (Red Bull-Honda).

REZULTATI:

1.Max Verstappen (Niz/Red Bull-Honda) 1:22:18.927

2.Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 35.743

3.Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 46.907

4.Sergio Perez (Mek/Red Bull-Honda) 47.434

5.Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes) 1 krug

6.Carlos Sainz Jr (Špa/Ferrari) 1 krug

7.Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1 krug

8.Lance Stroll (Kan/Aston Martin-Mercedes) 1 krug

9.Fernando Alonso (Špa/Alpine-Renault) 1 krug

10.Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Honda) 1 krug

Foto: DARKO VOJINOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Steiermark Grand Prix Formula One F1 - Steiermark Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria - June 27, 2021 Red Bull's Max Verstappen celebrates with the trophy after winning the race Pool via REUTERS/Darko Vojinovic DARKO VOJINOVIC

REDOSLIJED U SVJETSKOM PRVENSTVU,

VOZAČI

1. Max Verstappen (Niz) 156

2. Lewis Hamilton (VB) 138

3. Sergio Perez (Mek) 96

4. Lando Norris (VB) 86

5. Valtteri Bottas (Fin) 74

6. Charles Leclerc (Mon) 58

KONSTRUKTORI:

1. Red Bull-Honda 252

2. Mercedes 212

3. McLaren-Mercedes 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri-Honda 46

6. Aston Martin-Mercedes 44