Vlasnici Tesle oduševljeni: 'Elon Musk, luđače. Uspio si, Budućnost dolazi!'

Dugoiščekivana nova verzija FSD (Full Self-Driving) softvera, koja za Tesline automobile predstavlja velik iskorak prema potpunoj autonomiji vožnje, ovaj tjedan dana je odabranoj grupi korisnika na testiranje.

Osobe koje su dio ovog early access programa i čiji su automobili nadograđeni na najnoviji softver, ne mogu sakriti svoje oduševljenje:

- Elon Musk, luđače. Uspio si, Budućnost je dolazi - samo su neki od komentara korisnika.

Wow here is a left turn and it safely went through the light. This is bettaaaaa people and it’s amazing. @elonmusk you savage, you have created a life hack and you have accomplished fsd. @tesla_raj pic.twitter.com/L8dPC6PhpU

- Bit ćemo ekstremno spori i pažljiv, kakvi bi i trebali biti - komentirao je Musk novi softver pomoću kojeg će vozila, odnosno računala prepoznavati svoju okolinu u četiri dimenzije, a ne dvije.

Rezultat takve promjene trebala bi biti “dramatično poboljšanje performansi i brža nadogradnja softver”. Iako je Muskova želja da računalo upravlja vozilom bez intervencija vozača, to ne znači da će s novim softverom osobe u automobilu moći spavati ili se posvetiti drugim aktivnostima, već će osoba za volanom i dalje snositi odgovornost i morat će pratiti promet i uvjete na cesti i, ako bude potrebno, reagirati, piše Zimo.

The future is coming... FSD BETA is here, I hope @Tesla makes progress to get this out to more people soon! Full intersection rendering on the DEV UI is incredible. I didn’t have any interaction other than modifying my following distance. pic.twitter.com/eKhvmPsAt2