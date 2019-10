Visoki nameti: Za auto sa 180 KS dvostruko veći troškovi nego za auto sa 70 KS

Većina vozača preferira automobil sa snažnijim motorom i to ne zbog sportskih performansi i jurnjave već naprosto zbog komfornije vožnje. Ali, treba imati na umu da su troškovi registracije automobila i osiguranja veći za automobile sa snažnijim motorima, a sve su češći kriteriji za određivanje troškova raznoraznih davanja i ekološki, prema ispustu CO2.

Primjerice, za novi auto sa 180 KS (Toyota Corolla) za sve troškove produljenja registracije uz plaćanje godišnjeg poreza i obvezno osiguranje mora se platiti 4000,62 kune, dok se ista davanja, porez i osiguranje za Daciju Sandero sa 70 KS treba platiti 2178,07 kuna.

Registracija automobila odnosno produljenje registracije vozila, pod koju vozači podrazumijevaju sve troškove koje moraju platiti jednom godišnje kako bi dobili potvrdu da im je automobil tehnički ispravan i da su platili sve namete koje je država propisala, većini je vozača veliki trošak koji bitno opterećuje njihov kućni budžet. Veliki dio vozača zbog toga troškove produljenja registracije uzimaju na otplatu, najčešće putem kreditnih kartica, a najčešće ni ne razmišljaju što sve plaćaju.

Produljenje registracije obavlja se u Stanicama za tehnički pregled (STP) u kojima možete obaviti sve potrebno i to relativno brzo. Najčešće su u stanicama i filijale osiguravateljskih kuća u kojima možete uplatiti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, bez kojega razumije se, ne možete produljiti registraciju. Ali, pripazite, ne morate odmah kod prvog agenta osiguranja kupiti policu, radije uzmite više ponuda, osobno, telefonski ili preko interneta i odaberite najpovoljniju. Danas, kada su cijene liberalizirane, cijene polica mogu zaista značajni varirati.

No, što sve plaćamo pri produženju registracije vozila? Veliku većinu vozača to uopće ne zanima, najbitnije im je da postupak traje što duže i, ako imaju stariji automobil, da bez većih problema prođu tehnički pregled. Naime, u Hrvatskoj je 68% automobila starije od 10 godina, a vlasnici tih automobila u Stanici za tehnički pregled ne pitaju zbog čega se famozne “ostale naknade” plaćaju 158,40 kuna, već samo žele da i ove godine prođu tehnički pregled, pa što prije plate sve što službenici zahtijevaju da se treba platiti i odvezu se.

Sam tehnički pregled ima opći i posebni dio. Opći dio za osobni automobil košta 190,71 kuna, a posebni dio odnosno eko test za dizelaše stoji 128,22 kuna, dok za benzince s katalizatorom košta 124,45 kuna.

Nakon toga se naplaćuju administrativni poslovi. Čak 158,40 kuna za “ostale naknade”, među koje spadaju uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (57,65 kn), dok ovjera prometne dozvole stoji istovjetnih 57,65 kuna.

Ali, mnogi ne razmišljaju kad kupuju automobil, pogotovo rabljeni, da su iznosi mnogih davanja vezani za obujam motora, ispust CO2 te konjske snage. U pravilu, što automobil ima motor s većim obujmom i snažnijim motorom nameti su veći, pa vas registracija, ali i osiguranje automobila, kao i godišnji porez na motorno vozilo košta više.

Primjerice, visina naknade za ceste koja se plaća prilikom produljenja registracije ovisi o obujmu motora automobila, što auto ima više kubika vlasnik plaća veću naknadu. Osnovna naknada iznosi 215 kuna. a zavisno o kubikaži motora se smanjuje (ako se radi o motoru ispod 1000 ccm) plaća se 84% osnovne naknade odnosno 180,60 kuna, ali ako je kubikaža u rasponu od 1001 pa do 1600 ccm već se plaća 374,10 kuna. Najskuplja je za aute s obujmom motora većim od 2500 ccm za koje stoji 1201 kunu.

Posebna naknada za okoliš plaća se ovisno o vrsti motora, obujmu motora, emisiji CO2 i starosti vozila, ali i prema godišnje prijeđenoj kilometraži vozila. Može biti od samo 17,5 kuna za automobil koji ispušta manje od 90 g/km CO2, a cijena može narasti do 1201 kunu.

Godišnji porez na cestovna motorna vozila ovisi o snazi motora i starosti automobila. Primjerice, najviša moguća naknada plaća se za auto do dvije godine starosti i s više od 130 kW te iznosi 1500 kuna. Najmanja koja se plaća iznosi 200 kuna za auto s motorom do 55 kW starosti od 5 do 10 godina.

Od liberalizacije tržišta cijena obveznog autoosiguranja više nije podložna obveznim kriterijima, ali, ipak, kod većine osiguravatelja su glavni kriteriji još uvijek registarsko područje i snaga motora, a dodatni kriteriji su godište automobila, godina rođenja vlasnika automobila...

Stoga, ako registrirate automobil na području Daruvara možete računati na najjeftiniju policu osiguranja, dok ćete najviše platiti sa ZG i KR registracijama. Vlasnici snažnijih automobila plaćaju veću premiju osiguranja od onih sa slabijim motorima.

Podaci Toyota Corolla 2,0 hibrid 180 KS 132 kW CO2 85 g/km Tehnički pregled: 202,39 kn Eko test 66,26 kn Naknada za ceste: 451,50 kn Posebna naknada za okoliš: 26,25 kn Porez na cestovna motorna vozila:1.500,00 kn Ostale naknade:158,40 kn Ukupno: 2.404,81 kn Obvezno osiguranje (s 50% bosusa): 1595,81 kn (s punim kasko osiguranjem: 4074,48 kuna) VW Golf VI 1,6 TDI 77 kW 107 g/km CO2 Tehnički pregled: 202,39 kn Eko test 128,22 kn Naknada za ceste: 374,10 kn Posebna naknada za okoliš: 47,25 kn Porez na cestovna motorna vozila:400,00 kn Ostale naknade:158,40 kn Ukupno: 1.310,37 kn Obvezno osiguranje (s 50% bonusa): 1386,43 kn (Allianz) (s punim kasko osiguranjem: 3336,57 kuna) Dacia Sandero 1,0 SCe 75 Essential cijena 71.400 kuna 54 kW (73 ks) 117 g/km CO2 Tehnički pregled: 202,39 kn Eko test 124,45 kn Naknada za ceste: 180,60 kn Posebna naknada za okoliš: 52,50 kn Porez na cestovna motorna vozila:300,00 kn Ostale naknade:158,40 kn Ukupno: 1.018,34 kn Obvezno osiguranje (s 50% bonusa): 1159,73 kn (Allianz) (s punim kasko osiguranjem: 2422,89 kuna) Mazda 323F 2,0 benzin Tehnički pregled: 202,39 kn Eko test 124,45 kn Naknada za ceste: 451,50 kn Posebna naknada za okoliš: 102,38 kn Ostale naknade:158,40 kn Ukupno: 1.039,12 kn Obvezno osiguranje (s 50% bonusa): 1558,81 kn (Allianz) (s punim kasko osiguranjem: 3301,47 kuna)

