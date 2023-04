VIDEO Smiju li vozila pod pratnjom prolaziti kroz crveno? Zakon kaže jedno, praksa je drugačija

Smiju li vozila pod pratnjom prolaziti kroz crveno svjetlo na semaforu, često je pitanje vozača koji se nađu na putu vozilima u kojima se voze štićene osobe, ujedno i čest prigovor kojim nam se javljaju. Smije li kroz crveno svjetlo na semaforu proći policija, hitna pomoć i vatrogasci? Koja je uopće obveza sudionika u prometu koji se zatekne na putu vozilima pod pratnjom i vozilima s pravom prednosti prolaska kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne signale?

- Vozila pod pratnjom i vozila s prednosti prolaska ne smiju na raskrižjima na kojima se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe proći kroz crveno svjetlo – nedvosmisleno odgovaraju iz MUP-a.

No, vozila pod pratnjom i vozila s prednošću prolaska imaju - prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama - brojne povlastice, točno navedena ograničenja koja se na njih ne odnose, kao i kazne za druge vozače ako ih pravilno ne propuste.

Vozilima pod pratnjom smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje.

Vozila s pravom prednosti prolaska su vozila hitne pomoći, sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova, vojne policije i carine kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove. Zakon kaže da vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe, i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine, zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila ili na pješačkom prijelazu ili prelaženju iz trake u traku, zabrani presijecanja kolone pješaka, obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom, zabrani upotrebe mobitela (samo vozila s prednošću prolaska) te se nisu dužni kretati jedno iza drugog (samo vozila pod pratnjom).

Iznimno, pod uvjetom da je to neophodno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na spomenuta se vozila ne primjenjuju ni odredbe o strani kretanja vozila, uključivanju u promet i o zaustavljanju i parkiranju te polukružnom okretanju.

Dakle, strogo zakonski gledano nijedno vozilo ne bi smjelo prolaziti kroz crveno svjetlo na semaforu, no u praksi, primjerice, u slučaju hitnosti nitko neće zamjeriti vozilu hitne pomoći ili vatrogasaca prolazak kroz crveno svjetlo ako je to opravdano i zbog hitnosti nužno. No, vozači tih vozila tada moraju biti vrlo oprezni, jer kroz raskrižje se probijaju na vlastitu odgovornost.

I vozači i pješaci moraju se skloniti vozilima s 'rotacijom'

Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su zaustaviti svoje vozilo, noću umjesto dugih svjetala upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, držati se naredbi koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što prođu sva vozila pod pratnjom. I pješaci su dužni propustiti vozila pod pratnjom.

Propisan je i način na koji se auti pomiču privilegiranim vozilima. Na cesti s dvije trake u dva smjera pomiču se udesno u smjeru kretanja, na jednosmjernoj cesti također se pomiču udesno, na cesti s dvije trake u istom smjeru auti na lijevoj strani pomiču se ulijevo, a oni na desnoj strani udesno. Na cesti s tri i više prometne trake u istom smjeru, auti u lijevoj prometnoj traci pomiču se ulijevo, a ostali udesno. Novčana kazna za vozača koji postupi suprotno ovim odredbama iznosi 60 eura, a za pješaka je ona 30 eura.