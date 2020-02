Večernjakova reporterka prošla Audi ice experience: Na -32 bočno po ledenoj stazi

Laponija. Muonio, mjesto s oko 2000 stanovnika. Tisuću kilometara sjevernije od Helsinkija. Već je tempo kojeg je u minibusu na zaleđenoj cesti od aerodroma Kittila (110 km/h!) držao lokalni vozač dao naslutiti da kombinacija mraka i ledom okovane ceste ovdje nije nikakav problem. Ubraja se to u normalne, svakodnevne stvari. Led se, naravno, na proljeće otapa, ali ne još. Još uvijek je ovo mjesto vozačima igraonica i učionica u jednom, ovisno o sklonostima i sposobnostima, a sve kroz Audi ice experience program koji je prošla i Večernjakova reporterka. Zaleđeno jezero pored mjesta Muonio, oko 250 km unutar Polarnog kruga, naše je konačno odredište.

- Koliko je debeo led - pitamo, jer vozi se po zaleđenom jezeru.

- Do dna, odnosno oko dva metra. Jezero je zaleđeno od listopada do lipnja - odgovara nam instruktor Markus Fiechtl dok ledeni vjetar brije uši na -12 stupnjeva Celzija. No, taj dan još je bilo dobro, vrijeme nas je mazilo. Trećeg dana temperatura se na zaleđenom jezeru, opet potpomognuta vjetrom, spustila na -32.

Kratke upute o preupravljanju i podupravljanju, o stabiliziranju automobila u teškim uvjetima, o svladavanju zavoja svih vrsta, nagiba i širina na čistom ledu - dok su nam gume čavlerice jedini kontakt vozila s podlogom - podrazumijevale su i suštinu:

- Nije stvar (samo) u brzini, nego u kontroli i driftanju.

Dakle, na ulazu u zavoj okreni upravljač, stisni gas da auto dobiješ bočno i tako prokliži kroz zavoj kontrirajući volanom uz doziranje gasom, kako bi iz zavoja izašao na ledenoj cesti, a ne uz nju, na gomilu snijega. Zvuči jednostavno, zar ne?

Ni sami ne znamo koliko smo puta u ova tri dana prošli testne poligone i zavojitu stazu koju su instruktori više puta mijenjali i preslagivali kako bi pred nas stavili nove izazove. Koliko smo puta uspješno po boku svladali zavoj, koliko nas je puta prestigla vlastita stražnjica. Nema veze. Sve je to dio priče. Na zaleđenoj se stazi neminovno i najiskusniji izvrte jer valja naći vlastitu granicu.

Za one koji u toj potrazi bez obzira na quattro pogon ipak izlete u dublji snijeg tu je traktor koji nestašne vozače i njihov 1,7 tona težak Audi S4 Avant TDI V6 s dizelskih 349 konja izvlači iz snijega i vraća ih na stazu iskovanu u ledu. Do idućeg izlijetanja. Jer led hrapav od rana koje su na njemu ostavile čavlerice kao da zove u svaki novi krug, novi zavoj. A sve bez stresa, bez pritiska.

Podjednako opušta smirujuća bjelina snijega i leda te mogućnost da se kroz adrenalinsku vožnju riješite negativne energije - bez opasnosti da ćete nekoga ugroziti jer niste na javnoj prometnici. Ova kombinacija stoga djeluje kao antistres terapija pa je Audijev zimski trening ujedno i kura oporavka za čitav organizam. Ukratko, tko ne zna, na ledenoj će stazi naučiti; tko zna, dobro će se zabaviti i dodatno izbrusiti znanje.